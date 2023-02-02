元宵好去處｜荃灣公園、北區公園、文化中心廣場賞綵燈　文物探知館猜燈謎 (10:58)

本周六（4日）是正月十五元宵節，北區公園和荃灣公園即日起至2月7日舉行元宵綵燈展；而尖沙嘴文化中心露天廣場的春節綵燈展，糅合了寓意活潑跳脫的兔子、龍精虎猛的醒獅等，每晚6時至11時亮燈。另外，香港文物探知館於元宵當日下午特設元宵園遊會，現場露天茶座掛滿浪漫花燈，並設有猜燈謎、剪紙、印名信片、製作襟章等活動，歡迎市民遊玩打卡。
●香港文化中心「市區春節綵燈展」
地點：尖沙嘴香港文化中心露天廣場 [位置及詳情]
日期：即日起至2月7日
●北區公園元宵綵燈展
地點：北區公園 [位置及詳情]
日期：即日至2月7日
●荃灣公園元宵綵燈展
地點：荃灣公園 [位置及詳情]
日期：即日至2月7日
註：參觀人士必須佩戴自備的口罩（包括拍照期間）
●香港文物探知館：金沙元宵園遊會
古蹟辦於元宵當日舉辦金沙元宵園遊會，在館內露天茶座掛滿花燈，猜燈謎、剪紙、印名信片、製作襟章，答中問題更有機會獲得小禮物。
地點：香港文物探知館露天茶座
日期：2月5日（元宵節）
時間：下午1時30分至5時30分
地址：尖沙嘴海防道九龍公園[位置]
●夜遊黃大仙祠拜月老
黃大仙祠元宵節延長開放至晚上10時，市民可夜遊黃大仙祠，拜月老求姻緣，當晚還有漢服比賽，下午5時後入園，可獲贈燈籠一個。
地點：黃大仙祠
日期：2月5日（元宵節）
時間：開放時間延長至晚上10時（最後入園時間為晚上9時）[詳情]
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