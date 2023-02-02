元宵好去處｜荃灣公園、北區公園、文化中心廣場賞綵燈　文物探知館猜燈謎 (10:58)

地點：尖沙嘴香港文化中心露天廣場 [位置及詳情]

日期：即日起至2月7日

●北區公園元宵綵燈展

地點：北區公園 [位置及詳情]

日期：即日至2月7日

●荃灣公園元宵綵燈展

地點：荃灣公園 [位置及詳情]

日期：即日至2月7日

註：參觀人士必須佩戴自備的口罩（包括拍照期間）

●香港文物探知館：金沙元宵園遊會

古蹟辦於元宵當日舉辦金沙元宵園遊會，在館內露天茶座掛滿花燈，猜燈謎、剪紙、印名信片、製作襟章，答中問題更有機會獲得小禮物。

地點：香港文物探知館露天茶座

日期：2月5日（元宵節）

時間：下午1時30分至5時30分

地址：尖沙嘴海防道九龍公園[位置]

●夜遊黃大仙祠拜月老

黃大仙祠元宵節延長開放至晚上10時，市民可夜遊黃大仙祠，拜月老求姻緣，當晚還有漢服比賽，下午5時後入園，可獲贈燈籠一個。

地點：黃大仙祠

日期：2月5日（元宵節）

時間：開放時間延長至晚上10時（最後入園時間為晚上9時）[詳情]

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