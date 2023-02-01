士多啤梨｜果商教路：日本奈良四國士多啤梨較甜　用流動清水輕輕沖洗 (11:44)

士多啤梨選購、保存、清洗貼士

⬤ 選購：宜選葉的顏色青綠，避免選擇有瘀傷及許多小傷口的士多啤梨。士多啤梨顏色太紅亦可能代表不太新鮮。建議盡量購買擺放在室內的士多啤梨，質量一般較擺放在室外的好。

⬤ 存放：士多啤梨宜放雪櫃，一般可放3至5日。倘若過了3日，士多啤梨質量或會下降。假如室溫擺放，一般只可以放1至2日。進食前宜留意士多啤梨有否變壞。

⬤ 清洗：士多啤梨宜「食幾多洗幾多」，勿預先清洗，因清洗時或會令士多啤梨出現損傷。清洗時可將要吃的士多啤梨放在筲箕內，以流動清水輕輕沖洗，洗走塵埃即可。不建議用水浸士多啤梨，因為或會令殘留的農藥滲進士多啤梨的細孔中。

文：何芍盈

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