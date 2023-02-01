4港人一運動不足　衛生署5貼士體能活動融入日常 (14:02)

8%完全無體能活動

上一次人口健康調查於2014至2015年間展開，訪問了逾1.2萬人。比較兩個年度的數據，可見完全無做運動的人增加，活動時間亦見減少。

‧15歲或以上者完全沒有參與任何體能活動比例

2014至2015年：1.9% v.s. 2020至2022年：8.1%（增加6.2個百分點）

‧15歲或以上者一周平均每天體能活動時間

2014至2015年：106.3分鐘 v.s. 2020至2022年：68.6分鐘（減少37.7分鐘）

‧體能活動不足成人男女比例（未達世衛建議每周進行150分鐘中等強度帶氧體能活動）

2014至2015年：13%（男性11.6%、女性14.2%）

2020至2022年：24.8%（男性22.8%、女性26.5%）

近四成因工作、學習、家務未能運動

2020至2022年度人口健康調查報告顯示，38.7%受訪者因「工作、學習或完成家務後太累」而不進行體能活動，其次是由於「太忙或沒有空閒時間」運動。

5貼士體能活動融入日常

衛生署列出多項提議，鼓勵市民將體能活動融入日常：

‧回顧每天活動並找出空閒時段運動，盡量安排在有充沛體力的時段進行，如於午膳或晚飯後散步

‧擠出多個10或15分鐘的小節進行體能活動，如早起半小時晨運，或用膳後散步15分鐘

‧提早下車並走完餘下的路，以行樓梯代替使用電梯或自動扶手梯

‧訂下目標，並運用計步器等工具監察每日累積步數（相關熱點：「日行萬步」有益健康 實測5路線於日常生活儲步數【短片】）

‧嘗試一些可與朋友、同事或家人共同進行的活動，更有趣味

詳情：bit.ly/3DnvycA