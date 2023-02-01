11體育館2月7日起陸續重開　2月1日起陸續可預約【附名單】 (09:41)

康文署轄下11個體育館將於2月7日起陸續重新開放，該些場地早前被用作防疫用途。市民可於以下開始預訂日期起，使用康體通網上預訂服務、現正開放場地的訂場櫃枱或自助服務站，或當日起在辦公時間內到各分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱，預訂重開的設施。