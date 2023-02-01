11體育館2月7日起陸續重開　2月1日起陸續可預約【附名單】 (09:41)

康文署轄下11個體育館將於2月7日起陸續重新開放，該些場地早前被用作防疫用途。市民可於以下開始預訂日期起，使用康體通網上預訂服務、現正開放場地的訂場櫃枱或自助服務站，或當日起在辦公時間內到各分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱，預訂重開的設施。
場地／重開日期／開始預訂日期：
．賽馬會屯門蝴蝶灣體育館（查詢電話：2465 7610）／2月7日（註：壁球室及多用途主場仍然暫停開放直至另行通知）／2月1日
．彩榮路體育館（查詢電話：2721 5918）／2月10日／2月4日
．天水圍體育館（查詢電話：2446 4778）／2月10日（註：籃球場B仍然暫停開放直至另行通知）／2月4日
．港灣道體育館（查詢電話：2827 9684）／2月10日／2月4日
．荃灣西約體育館（查詢電話：2412 0904）／2月10日／2月4日
．北葵涌鄧肇堅體育館（查詢電話：2426 3269）／2月10日／2月4日
．蒲崗村道體育館（查詢電話：2325 3585）／2月10日／2月4日
．龍琛路體育館（查詢電話：2673 4433）／2月11日（註：多用途主場仍然暫停開放直至另行通知）／2月5日
．中山紀念公園體育館（查詢電話：2858 2493）／2月13日（註：壁球室仍然暫停開放直至另行通知）／2月7日
．青衣西南體育館（查詢電話：2341 0102）／2月13日／2月7日
．調景嶺體育館（查詢電話：2481 5033）／2月16日／2月10日
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