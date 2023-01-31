The First Take擁700萬訂閱　歌手一Take過拍攝成唱功新指標　陳柏宇兩度獻聲網民大讚 (21:00)

YouTube知名音樂頻道The First Take（TFT）廣邀全球歌手，演唱其熱門歌曲，並錄製成4K畫質、高音質的音樂影片。陳柏宇成為首名受邀登上TFT的香港歌手，在TFT獻唱兩首歌，分別是《你瞞我瞞》和《有天》，而昨晚播出的《有天》更於今日（31日）登上YouTube香港發燒影片第一位，獲不少網民讚賞。相信大部分香港人都認識陳柏宇，但未必知道TFT有什麼來頭？本文介紹近年快速崛起的TFT。
「一Take過」拍攝考驗唱功
TFT是來自日本的YouTube音樂頻道，於2019年11月創立，3年來訂閱人數已突破731萬。The First Take顧名思義，歌手演出均為「一Take過」拍攝，極考驗唱功。TFT亦因此成為歌手實力和知名度的新指標。日本樂隊主唱谷口鮪與Mossa（もっさ）在2020年3月合唱《想入非非》，谷口鮪一度忘詞，礙於沒有重拍的機會，失誤部分只能足本播出。陳柏宇順利演唱《有天》之後，在影片尾段不禁鬆一口氣，演出壓力可見一斑。
由日本Sony Music贊助
在TFT的影片中，鏡頭除了拍攝歌手的表情之外，亦經常特寫歌手錄音時所戴的Sony耳機。原因非常簡單，因為TFT是由日本Sony Music發起企劃和製作。TFT初期邀請的歌手亦大多屬Sony Music旗下，例如Milet、LiSA、adieu。陳柏宇亦是Sony Music的歌手之一。
殿堂級歌手、小眾音樂人齊登TFT
TFT不乏殿堂級歌手，所唱的經典歌曲首首膾炙人口，一釋出便引起熱議。例如是Avril Lavigne《Complicated》、Harry Styles《Boyfriends》、中島美嘉《曾經我也想過一了百了》、《雪花》、LiSA《紅蓮華》、《炎》等。除了國際知名的大牌歌手，TFT亦曾邀請虛擬偶像（VTuber）「星街彗星」和芝麻街布偶角色登台演出。
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