The First Take擁700萬訂閱　歌手一Take過拍攝成唱功新指標　陳柏宇兩度獻聲網民大讚 (21:00)

「一Take過」拍攝考驗唱功

TFT是來自日本的YouTube音樂頻道，於2019年11月創立，3年來訂閱人數已突破731萬。The First Take顧名思義，歌手演出均為「一Take過」拍攝，極考驗唱功。TFT亦因此成為歌手實力和知名度的新指標。日本樂隊主唱谷口鮪與Mossa（もっさ）在2020年3月合唱《想入非非》，谷口鮪一度忘詞，礙於沒有重拍的機會，失誤部分只能足本播出。陳柏宇順利演唱《有天》之後，在影片尾段不禁鬆一口氣，演出壓力可見一斑。

由日本Sony Music贊助

在TFT的影片中，鏡頭除了拍攝歌手的表情之外，亦經常特寫歌手錄音時所戴的Sony耳機。原因非常簡單，因為TFT是由日本Sony Music發起企劃和製作。TFT初期邀請的歌手亦大多屬Sony Music旗下，例如Milet、LiSA、adieu。陳柏宇亦是Sony Music的歌手之一。

殿堂級歌手、小眾音樂人齊登TFT

TFT不乏殿堂級歌手，所唱的經典歌曲首首膾炙人口，一釋出便引起熱議。例如是Avril Lavigne《Complicated》、Harry Styles《Boyfriends》、中島美嘉《曾經我也想過一了百了》、《雪花》、LiSA《紅蓮華》、《炎》等。除了國際知名的大牌歌手，TFT亦曾邀請虛擬偶像（VTuber）「星街彗星」和芝麻街布偶角色登台演出。

The First Take YouTube頻道連結

相關報道：

陳柏宇自爆錄歌蝦碌日常 為個唱保靚聲 新年團拜避席（1月31日）

伙粉絲見證登TFT 陳柏宇感覺超爽似開完騷（1月18日）

陳柏宇成首位香港歌手登THE FIRST TAKE 壓力爆燈勁緊張（1月17日）