5萬年一遇綠色彗星2月1日最近地球　黑暗偏遠地區肉眼或可見【附直播連結】 (15:15)

C/2022 E3（ZTF）有綠色的彗髮，彗尾長，逆向彗尾相當明顯。翡翠綠色反映了其化學成分，是彗髮內的碳基分子在日光照射下呈現的結果。這顆彗星周期估計長達約5萬年，即是C/2022 E3（ZTF）上一次掠過地球上空時，冰河時期的猛獁象還在地球生活。

根據香港太空館網站，彗星又稱掃把星，主要由冰、塵埃和石塊組成。接近太陽時，它們會被加熱並且放出氣體，這些環繞彗星的氣體叫做彗髮，有時這些氣體也會形成長長的尾巴，為彗尾。大多數的彗星都有着橢圓形的軌道，大部分時間彗星都遠離太陽。著名的哈雷彗星就是一顆可以在地球上用肉眼觀察到的彗星。

（路透社/香港太空館/台北市立天文科學教育館/中央社）