5萬年一遇綠色彗星2月1日最近地球　黑暗偏遠地區肉眼或可見【附直播連結】 (15:15)

去年3月才被發現的「綠色彗星」C/2022 E3（ZTF）將於2月1日最接近地球，距離約4250萬公里，其亮度有機會達5至6等，在黑暗的偏遠地區，望向北極星上方、北斗七星左方（見圖3）或可以肉眼觀測，利用相機加上望遠鏡拍攝的話，更可看到彗星上的彗髮、彗尾等物質。台北天文館建議可在近幾天午夜觀測，並將於當晚7時半起，在YouTube直播解說彗星相關知識。【台北天文館YouTube直播連結：www.youtube.com/watch?v=jPAxDkIjYQc】
C/2022 E3（ZTF）有綠色的彗髮，彗尾長，逆向彗尾相當明顯。翡翠綠色反映了其化學成分，是彗髮內的碳基分子在日光照射下呈現的結果。這顆彗星周期估計長達約5萬年，即是C/2022 E3（ZTF）上一次掠過地球上空時，冰河時期的猛獁象還在地球生活。
根據香港太空館網站，彗星又稱掃把星，主要由冰、塵埃和石塊組成。接近太陽時，它們會被加熱並且放出氣體，這些環繞彗星的氣體叫做彗髮，有時這些氣體也會形成長長的尾巴，為彗尾。大多數的彗星都有着橢圓形的軌道，大部分時間彗星都遠離太陽。著名的哈雷彗星就是一顆可以在地球上用肉眼觀察到的彗星。
（路透社/香港太空館/台北市立天文科學教育館/中央社）