波音747將付運最後一機　「空中女王」正式停產告別【多圖】 (13:15)

波音747「打開了世界」

波音747有「空中女王」之稱，是民航史上最重要機型之一，其機艙闊大、航程長，且具能源效益，令坐飛機出行變得大眾化，一般人也負擔得起，大大改變民航業面貌。有民航專家更形容，747的出現「打開了世界」。

波音於1967年開始生產747，至今共生產1574架。747最後一種機型為747-8，翼展達68.4米、高19.4米、長76.3米，配備4個引擎，可載410人。747外觀最具標誌性之處是它機頭上獨特的「駝峰」，機師身處駕駛艙可擁有最佳視野。在空中巴士A380巨無霸客機2004年面世前，747一直是航空業內最大型客機。

1960年代，民航業快速發展之際，波音按泛美航空公司的要求，設計可以接載更多乘客的客機，最終決定將客機「向橫發展」，設計出機艙更闊的747，它亦是首款機艙內有兩行通道的客機。1970年1月21日，泛美航空公司以747飛行紐約至倫敦航線，是747首次投入服務，自此747獲全球各地航空公司廣泛採用。1990年起，747亦成為美國總統專機「空軍一號」指定機型。

隨着更多標榜慳油的新世代客機面世，波音於2020年宣布將停止生產747。現存的747大多用作貨機，預料仍將運作數十年才完全退役。

（法新社／波音網站）