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短片：環保動物雕塑登陸海港城　塑膠變藝術品籲公眾關注大自然 (18:08)

塑膠回收後可以變成藝術品。意大利環保藝術組織Cracking Art，1月31日至2月28日在尖沙嘴海港城舉行大型公共藝術展——Cracking Art「動物來襲」，展示用「可回收塑膠」製作的不同動物雕塑，透過公共藝術喚起大家對大自然和人工塑膠的關注。19隻可愛兔子雕塑在海運大廈露天廣場草地歡迎大家，其他7種動物雕塑包括大象、企鵝、小獵犬、貓、烏龜、熊和鱷魚，分佈在海港城不同地點，營造有趣場景供市民打卡。（圖文：張可兒　短片拍攝及剪接：陳展熙）

活動期間，市民於周六周日與動物雕塑拍照後上載到Instagram，加上#HarbourCity、#HCart及#CrackingArt，並登記成為Harbour Cityzen會員，可即場將該相片免費印成明信片一張，免費寄到本地或海外。每人可印製明信片一張，每日數量有限，先到先得，換完即止。

「動物來襲」公共藝術展＠海港城

日期：1月31日至2月28日

地點：尖沙嘴海港城

網址：www.harbourcity.com.hk

查詢電話：2118 8666

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