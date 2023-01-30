麥兜拍賣展覽睇18幅未曝光畫作　即日至2月4日免費入場【附預約連結】 (09:12)

香港蘇富比「麥兜‧愛在初春蘇富比」精選拍賣品：

《月亮組曲》系列：作於2020年，是次拍賣展出其中兩件作品，分別為《星月皎潔》及《月亮代表我的心》，作品均以水彩、粉彩及鋼筆墨水創作。估價6萬至15萬元。

《每次見到你，個心Pork Pork聲》：作於2020年，是目前為止最大幅的水彩紙本麥兜。作品寄意用最豐厚的豬肉，盛載著最豐厚的愛情。估價9萬至20萬元。

《I've got a crush on you》：作於2020年，作品顏色活潑鮮艷而微妙，是今期焦點之作，亦是麥兜又一Pork Art巨獻。估價15萬至30萬元。

《花喜蝶飛》：作於2022年，以介紹傳統吉祥圖的《幸福的碗》小書為藍本。作品以瓷器畫樣形式創作，古意盎然，充滿好奇的兩隻小豬卻又替古舊世界帶來不經意的喜悅。估價7萬至15萬元。

香港蘇富比「麥兜‧愛在初春蘇富比」展覽

展覽日期：2023年1月30日至2月4日（須預約入場，連結：rsvp.theworldsbest.events/_wkzx4，成功預約者須出示確認電郵方可進場）

時間：上午10時至下午6時

地點：金鐘太古廣場一座5樓香港蘇富比藝術空間

網上拍賣日期：2023年1月26至2月7日[詳情]

註：資料以主辦單位公布為準

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