撤隔離令︱僱員染疫未能上班能否享有薪病假？一文解答僱主僱員疑問 (14:19)

僱員感染新冠病毒怎辦？僱主可否要求放無薪假？

僱員如患病以致身體狀況不適宜工作，僱主應建議僱員求醫及放病假。僱員如獲發醫生證明書，僱主須按法例支付疾病津貼，條件與僱員患上其他疾病相同。

如僱員沒提出放病假，一般可如常工作；僱主如未能安排該僱員上班，亦應向僱員支付相關薪酬。僱主與僱員應協商雙方同意的安排，僱主不能隨意扣除僱員在《僱傭條例》下享有的假期，例如有薪年假。

感染新冠病毒的僱員會否獲發病假紙？

感染者如身體不適應盡快求診，醫生會按病人臨牀身體狀況簽發醫生證明書。

僱主可否解僱正放取有薪病假的僱員？

除因僱員犯嚴重過失而被即時解僱外，僱主不可以在僱員放取法定有薪病假期間解僱該僱員，否則屬違法，可被檢控，最高可被罰款10萬元。僱主亦須向被解僱的僱員支付應得賠償。

人流聚集的企業（如食肆）或個別企業/處所（如院舍）的僱員檢測呈陽性應否上班？

僱主如按實際需要而採取額外防疫措施，應與僱員協商雙方同意的安排。僱主應體恤個別員工情況，作出彈性和寬鬆處理。

院舍方面，政府強烈建議院舍員工如受感染，不應返回院舍值勤。政府呼籲院舍經營者容許這些員工在家休息，直至連續兩日取得快測陰性結果後，才返回院舍值勤。

學校教職員若自行檢測呈陽性，如何安排？

由1月30日起，全體學校教職員、校巴及保姆車人員毋須每天進行快測。如教職員自行檢測呈陽性，須即時通知校方。如出現明顯病徵應求醫，不應回校上班，並需取得有效病假證明書以申請病假。如呈陽性但無病徵，可自由外出或上班。

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（資料來源：添馬台facebook/勞工處）

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