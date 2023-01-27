西班牙115歲婦成全球最長壽人瑞　自稱「非常老但不笨」 (12:12)

在美國出生、長年在西班牙居住的115歲女人瑞Maria Branyas Morera，確認成為全球現時最長壽的人。此前最長壽紀錄由法國修女安德烈（Sister Andre）保持，她本月逝世、終年118歲。

Morera在Twitter寫到「我是老，非常老，但我不笨」。她於1907年3月4日在美國三藩市出生，當時父母是剛移民到當地一年，之後全家返回西班牙。Morera過去22年一直在西班牙一間護老院生活。

2020年染新冠

Morera經歷了兩次世界大戰，同時經歷了兩次全球世紀疫情，她自己亦在2020年確診新冠病毒，一度是全球最年長的康復者，紀錄同年被安德烈打破。

Morera有3名子女，11名孫兒及13名曾孫。她對自己成為最長壽的人表示驚訝及感激，亦感到少許壓力，她不想再做訪問，「我需要安樂和寧靜」。

「新一年就是一份禮物」

Morera在女兒協助下常使用Twitter帳戶「Super Àvia Catalana」。「生命不是永恆……來到我這個年紀，新一年就是一份禮物，要謙遜地祝賀，新的冒險，美麗的旅程，伴隨歡樂的瞬間。請一起好好享受生活。」Morera在2023年首天透過Twitter如是說。

（健力士紀錄網頁／CNN）