烏克蘭敖德薩列入《世界遺產名錄》　前蘇聯電影曾取景【多圖】 (17:39)

UNESCO總幹事阿祖萊說：「雖然戰爭持續，但敖德薩申遺成功體現了我們的共同決心——確保這個在世界動盪中始終屹立不倒的城市免遭進一步破壞。」

敖德薩於18世紀末建立，其位於黑海沿岸的特殊地理優勢，令該市經濟蓬勃，成為東歐大都市之一，亦被譽為「黑海明珠」。市內著名歷史遺蹟包括象徵堅韌的國立歌劇及芭蕾舞劇院（National Academic Opera and Ballet Theatre），以及1925年前蘇聯電影《波坦金戰艦》（Battleship Potemkin）取景的波坦金階梯（Potemkin Stairs）。

自俄烏戰事起，敖德薩曾多次遭攻擊，其中市內1899年落成的美術博物館（Fine Arts Museum）於去年7月被炮轟，部分玻璃屋頂及窗戶被毁。教科文組織表示，近月已採取緊急措施，加強保護博物館重要建築物及藝術品。

（UN News/法新社/路透社）