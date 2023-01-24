食糕飲茶助消滯解膩　中醫：空腹不宜飲茶　山楂檸檬烏梅一樣消滯【附消滯兩茶飲】 (11:08)

飲茶注意：

‧幾類人不宜飲茶：胃病患者、失眠人士、孕婦及兒童不宜飲茶；體質虛寒則不宜飲用性質寒涼的茶如綠茶、青茶。

‧空腹、入夜後及睡前不建議：空腹飲茶會刺激胃黏膜分泌胃酸，令胃腸排空，導致胃痛、頭暈、四肢無力、心悸等；入夜後或睡前飲茶，或會影響睡眠及令小便頻繁。

‧茶類以外消滯茶飲：可以山楂、檸檬、烏梅等製作茶飲，同樣有助開胃消滯。

除了飲茶，葉麗斌提供兩個消滯茶飲食譜：檸檬薏米水及山楂烏梅茶，她提醒孕婦不宜飲用，有胃病、胃酸倒流的人不宜飲用過多，飲用前宜先向註冊中醫查詢。

●檸檬薏米水（1-2人分量）

【功效】生薏米清熱利水，熟薏米健脾燥濕，檸檬酸甜開胃，趁暖喝有助消滯。

【材料】生薏米30克、熟薏米30克、檸檬1個、清水1500毫升

【製法】生熟薏米洗淨瀝乾，檸檬洗淨切片備用。薏米放入鍋中加水，大火煮滾後轉中小火，煮約30分鐘，放暖後加入檸檬，可按口味加入適量冰糖調味。

●山楂烏梅茶（1-2人分量）

【功效】開胃消滯、生津解渴

【材料】山楂片30克、烏梅3粒、甘草10克、清水1000毫升

【製法】山楂片、烏梅和甘草洗淨瀝乾，放入鍋中加水，大火煮滾後轉中小火煮20分鐘，可按口味加入適量冰糖調味。

註：各人體質不同，如有疑問，應向註冊中醫查詢。

茶 實用資訊：

飲茶5注意 中醫提醒：空腹勿飲茶、勿以茶代水

濃茶咖啡因含量高 營養師提醒：骨質疏鬆、血鈣不足者慎飲濃茶

中醫：適量飲茶消食化積 荷葉山楂焗水飲亦可【附製法】

什麼茶助消化？營養師建議︰綠茶麥茶檸檬水

營養師意見：草本茶小心藏高糖陷阱

消化消滯 實用資訊︰

節日大吃大喝易食滯 中醫消滯4茶飲【附製法】

消滯茶飲｜中醫：適量飲茶消食化積 荷葉山楂焗水飲亦可【附製法】

什麼茶助消化？營養師建議︰綠茶麥茶檸檬水

消滯3茶飲：香橙桔子茶、玫瑰洛神花茶、山楂甘草茶【附製法】

消滯湯水：白蘿蔔海帶麵豉湯

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