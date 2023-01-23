兔年｜西貢大枕蓋新春賞吊鐘花　香港郊野公園推介賞花路線 (09:29)

香港郊野公園facebook介紹，吊鐘花形較小，花冠淡粉紅帶少許透明，花梗細長懸垂似樹上倒吊住的吊鐘，古時有「高中科舉」的好意頭，古人會用吊鐘做年花，寓意新一年「金鐘一響，黃金萬兩」。後來吊鐘的諧音被指不吉利，流行改用牡丹、桃花等做年花。

大枕蓋路線：

‧路線全程約6.5公里，由麥徑1段迴旋處起步，沿大枕蓋指示牌登山。

‧由登山口去到峰頂的路段相對較斜，一直上坡，建議到中段的觀景台稍作休息，鳥瞰萬宜水庫全景「回一回氣」。沿途還有木薑子和鵝掌柴的花香一路相伴。吊鐘花集中在峰頂東邊山坡上，盛開時漫山粉紅，非常搶眼。

‧回程時除了沿路折返，亦可以選擇從大枕蓋山頂往下至鹿湖郊遊徑，再接北潭路離開。注意部分路徑碎石稍多，宜穿著行山鞋和合適行山的衣物，中途沒有補給點或退出點，要量力而為。

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