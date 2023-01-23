兔年｜5卡通萌兔：KUROMI、My Melody、Miffy、StellaLou、COOKY (11:11)

My Melody於1975年誕生，是Sanrio家族人氣角色之一。My Melody性格天真無邪，頭上戴着由奶奶親手縫製的小紅帽是其標誌。

KUROMI

KUROMI於2005年誕生，同為Sanrio家族角色，自稱My Melody的天敵，頭戴飾有粉紅色骷髏頭的黑色頭巾。KUROMI近年因其直率真性情在網絡上人氣急升，在2022年香港區及全球Sanrio人氣角色排名第三。

Miffy

卡通小白兔Miffy出自荷蘭插畫大師布魯納（Dick Bruna）之手。布魯納早年是書本封面插畫師，1955年起創作Miffy系列大受歡迎，全球有逾50種語言翻譯。最初他未能決定Miffy是男是女，直至1970年的第六冊中讓Miffy穿裙子，從此Miffy就是小兔女。Miffy在荷蘭本名是Nijntje，意思是小兔子，現名Miffy是由首名英譯者取的。［新春好去處2023：太古城中心 X Miffy「春意花開」］

StellaLou

來自迪士尼「Duffy與好友」系列角色StellaLou是一隻粉紫色可愛小兔，在美國海濱遇上Duffy，並分享自己想成為舞蹈家、踏上百老匯舞台的夢想。StellaLou於2017年進駐香港迪士尼樂園，粉絲們可以在樂園與其合照。

COOKY

小兔子COOKY來自由LINE FRIENDS與人氣韓國男團BTS攜手創作的卡通角色品牌「BT21」，由BTS成員田柾國設計。外表可愛的COOKY有一對不對稱眉毛，性格調皮機靈，卻擁有驚人的耐心和耐力，十分可靠。

相關資訊：

2017年：Miffy之父逝世 (訂戶專區)

宇宙明星BT21-COOKY角色介紹

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom