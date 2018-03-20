兔年2023︱養兔前三思　兔子壽命可逾10年要飼養至終老　自由走動時要防啃咬電線家具 (17:15)

香港兔友協會-養兔前考慮事項：

● 兔子壽命約8至12年，要飼養兔子至終老。

● 每日分配時間和兔子溝通（如對兔子說說話，輕撫兔子），留意兔子身體有沒有毛病。

● 定期清潔兔子日用品（如籠子、水樽等），飼料和墊材亦要每日更換。

● 適量運動對兔子健康十分重要，每日最好能讓兔子有4小時或以上在屋內隨意走動。

● 兔子天生愛啃咬東西。當兔子在屋內走動時，應確保家中電線、植物、家具、地氈等收納妥當，以防兔子誤吞引致身體不適。

● 兔子繁殖力很強，如飼養一對的話，必須考慮清楚：將牠們分隔飼養，或為牠們找有經驗的獸醫絕育。

更多養兔前考慮事項：www.hkrabbit.org/knowledge1_ch.php

消委會-買兔前要知6件事：

1. 兔子體型──兔子個別品種的體型，可與小狗相比。

2. 生活習性──兔子愛啃咬；需要有自由時間在家中走動（每日最少3至4小時）；兔子也有壞脾氣或壞習慣（如噴尿）。

3. 日常飲食──兔子主要食糧是乾牧草，佔膳食量約70%至80%，並要每日24小時無限量供應。其餘20%為新鮮蔬菜，每日一小碗已經足夠。紅蘿蔔糖分高，兔子不宜多吃，最多只可作為數星期一次的零食。

4. 常見毛病──腸胃問題、牙齒問題、皮膚問題

5. 基本用品──籠、水樽、乾牧草、便盤和墊材、梳毛剪甲工具等

6. 例行公事──清潔兔子用品、替兔子檢查身體、量度和記錄體重、檢查牙齒、梳理毛髮和修理指甲等。

消委會更多詳情：www.consumer.org.hk/tc/article/473-4248

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