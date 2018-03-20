兔年2023︱養兔前三思　兔子壽命可逾10年要飼養至終老　自由走動時要防啃咬電線家具 (17:15)

兔年或會多了人留意兔子、甚至考慮養兔當寵物，不過香港兔友協會和消委會一向呼籲市民飼養前三思，不但要考慮家庭環境，更要細想未來規劃，確定要對兔子不離不棄。香港兔友協會網站列有養兔前要考慮的事項、各類飼養知識、領養資訊。消委會亦有說明買兔前要知的6件事。相關熱點：兔年說兔 短片睇萌兔快拍 圖看兔子有趣習性
香港兔友協會-養兔前考慮事項：
● 兔子壽命約8至12年，要飼養兔子至終老。
● 每日分配時間和兔子溝通（如對兔子說說話，輕撫兔子），留意兔子身體有沒有毛病。
● 定期清潔兔子日用品（如籠子、水樽等），飼料和墊材亦要每日更換。
● 適量運動對兔子健康十分重要，每日最好能讓兔子有4小時或以上在屋內隨意走動。
● 兔子天生愛啃咬東西。當兔子在屋內走動時，應確保家中電線、植物、家具、地氈等收納妥當，以防兔子誤吞引致身體不適。
● 兔子繁殖力很強，如飼養一對的話，必須考慮清楚：將牠們分隔飼養，或為牠們找有經驗的獸醫絕育。
更多養兔前考慮事項：www.hkrabbit.org/knowledge1_ch.php
消委會-買兔前要知6件事：
1. 兔子體型──兔子個別品種的體型，可與小狗相比。
2. 生活習性──兔子愛啃咬；需要有自由時間在家中走動（每日最少3至4小時）；兔子也有壞脾氣或壞習慣（如噴尿）。
3. 日常飲食──兔子主要食糧是乾牧草，佔膳食量約70%至80%，並要每日24小時無限量供應。其餘20%為新鮮蔬菜，每日一小碗已經足夠。紅蘿蔔糖分高，兔子不宜多吃，最多只可作為數星期一次的零食。
4. 常見毛病──腸胃問題、牙齒問題、皮膚問題
5. 基本用品──籠、水樽、乾牧草、便盤和墊材、梳毛剪甲工具等
6. 例行公事──清潔兔子用品、替兔子檢查身體、量度和記錄體重、檢查牙齒、梳理毛髮和修理指甲等。
消委會更多詳情：www.consumer.org.hk/tc/article/473-4248
養兔 相關資訊：
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom