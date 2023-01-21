兔年‧新年好去處｜黃大仙祠、車公廟祈願轉風車、林村許願節、文化中心廣場綵燈展 (18:46)

‧2023年香港許願節

闊別兩年的香港許願節今年復辦，新春期間可到許願樹前拋寶牒祈福、逛市集。

日期：1月22日（年初一）至2月5日（正月十五）

時間：上午8時45分至下午6時半

地址：大埔林村許願廣場 詳情：www.lamtsuen.com/

‧嗇色園黃大仙祠

黃大仙祠今年恢復大除夕晚通宵開放供善信上頭炷香，正月初一至十五亦有不少市民到祠拜神祈福，祈求新年事事順利。[黃大仙祠新春開放時間]

地址：黃大仙竹園村2號

‧沙田車公廟

年初二為車公誕，年初三則為「赤口」，易與人爭執，不宜出外拜年。不少人會趁這天選擇參拜車公廟，轉風車冀為新一年「轉」來好運。[沙田車公廟新春開放詳情]

地址：沙田車公廟路7號

註：活動如有更改，以主辦單位公布為準

‧春節綵燈展@香港文化中心露天廣場

綵燈由具有三十多年紮作經驗的許嘉雄師傅創作，糅合了寓意活潑跳脫的兔子、龍精虎猛的醒獅，還有農曆新年的應節食品及傳統點心，喜迎兔年。

日期：即日起至2月7日

亮燈時間：晚上6時至11時

地點：香港文化中心露天廣場