撤隔離令後病假憑醫生紙　新冠病假有多少天？醫生如何判斷？【一文看醫生新冠病假考慮因素】 (11:35)

問：根據什麼準則判斷病假天數？

鄭志文：跟其他上呼吸道感染一樣，平時感冒病假一、兩天，發燒可能長一些，亦有嚴重感冒病人取4至7天，同時會考慮工種，如在安老院舍、食物處理者和要操控重型機器等，若病徵嚴重，會考慮延長至7天。根據病情進展，或要求病人覆診一次，再決定是否延長病假。

林永和：會當是傷風感冒其中一種，要根據病情判斷，一般一至兩天病假。若病徵較嚴重可能3至4天，第一次診症不會一次過給予7至8天。因新冠病人通常開初2、3天較不舒服，之後會好轉。因此，若3天後病人仍然不適要再覆診，屆時再延長病假。工種也是一個考慮，但大原則是按病情。

問：新冠快測結果是否病假考慮因素？

鄭志文：新冠快測陽性不會是病假考慮因素。以往都會做一次快測確定是流感，但不會等測試陰性才讓患者上班，新冠按同樣方法處理。若法例無規定快測陰性才可上班，無病徵的人理論上可以返工。

林永和：不考慮快測結果開病假，因快測陽性是從傳染病角度看是否會傳染他人，病假是根據病徵考慮病人是否需要休息。若公司要求員工陰性才上班，是僱傭雙方的考慮，由員工與僱主溝通。

問：若快測陽性上班，有什麼建議？

鄭志文：會提醒病人須佩戴口罩；若公司有高危者如孕婦、長者要小心。

林永和：若特別工種例如是院舍、學校等，患者最好先與僱主商討是否必須陰性才上班。

問：診所會否要求病人做快測？

林永和：有可能，因做快測才可斷定是否確診，若長者或長期病患者可以處方抗病毒藥。由於市民日後不用上報確診，醫生必須確定是確診病人才開藥。為避免有人取藥後轉手圖利，醫生一般會將藥拆散包裝，並寫上病人姓名。