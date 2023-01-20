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大寒．二十四節氣｜團年飯吃八寶飯寓意團圓甜蜜　中醫：糯米驅寒益氣不宜常吃【附八寶飯食譜】 (10:36)

大寒是立春前最後一個冬天節氣，天氣仍未回暖，加上臨近春節，註冊中醫師葉麗斌分享八寶飯食譜。糯米味甘性溫，歸脾胃肺經有補中益氣、驅寒補虛、澀尿止汗的作用。在冬天，南方人和北方人都喜歡用糯米做食材，有助暖身驅寒，惟糯米不宜經常食用。八寶飯在上海是傳統甜品，在大寒時節或團年飯時享用有團團圓圓、甜甜蜜蜜的寓意。八寶飯材料各地略有不同，在家烹煮時亦可依個人喜好揀選不同果乾或果仁。葉麗斌提醒，八寶飯宜即日享用，不宜放入雪櫃留過夜。

八寶飯

糯米飯材料：

圓糯米　　2杯

水　　　　2杯

片糖　　　1條

菜油　　　2湯匙

其他材料：

去核紅棗　10克

提子乾　　10克

龍眼肉　　10克

杞子　　　10克

蓮子　　　10克

杏脯乾　　10克

熟芝麻　　10克

眉豆　　　10克

紅莓乾　　10克

紅豆蓉　　100克

製法：

1. 圓糯米加水浸一晚或4小時浸軟，水和片糖煮溶成片糖水，將圓糯米和片糖水放入電飯煲煮成甜糯米飯後，趁熱加菜油拌匀。

2. 取一個乾淨的碗薄塗一層油，方便之後倒扣甩模。

3. 蓮子和眉豆浸軟，杏脯乾切粒，將果乾果仁鋪放在碗底。

4. 糯米飯放在果乾果仁上壓實。

5. 糯米飯中間預留一個凹洞，放入豆沙蓉，然後將剩餘糯米飯全部鋪上並壓實。

6. 糯米飯鋪上鋁箔紙，防止倒汗水，放入蒸籠用大火蒸1小時後取出，放至稍涼，倒扣甩模，即成。

大寒．二十四節氣：

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