大寒．二十四節氣｜團年飯吃八寶飯寓意團圓甜蜜　中醫：糯米驅寒益氣不宜常吃【附八寶飯食譜】 (10:36)

大寒是立春前最後一個冬天節氣，天氣仍未回暖，加上臨近春節，註冊中醫師葉麗斌分享八寶飯食譜。糯米味甘性溫，歸脾胃肺經有補中益氣、驅寒補虛、澀尿止汗的作用。在冬天，南方人和北方人都喜歡用糯米做食材，有助暖身驅寒，惟糯米不宜經常食用。八寶飯在上海是傳統甜品，在大寒時節或團年飯時享用有團團圓圓、甜甜蜜蜜的寓意。八寶飯材料各地略有不同，在家烹煮時亦可依個人喜好揀選不同果乾或果仁。葉麗斌提醒，八寶飯宜即日享用，不宜放入雪櫃留過夜。