短片‧兔年海濱好去處｜銅鑼灣15米長舞火龍裝置　灣仔海濱LED燈箱大鼓、Chocolate Rain十二生肖賀年 (18:26)

農曆新年將至，港島海濱灣仔至銅鑼灣段設置了新春賀年佈置，明報電子平台組記者以短片帶大家觀賞3大特色裝置：銅鑼灣「活力避風塘主題區」15米長舞火龍、灣仔「水上運動及康樂主題區」3米高Chocolate Rain招財貓造型吹氣裝置及十二生肖造型，以及灣仔「HarbourChill海濱休閒站」9米高雙面「LED燈箱大鼓」立體裝置，大鼓旁更有巨型心心走廊及心心相印心跳感應器。新春年初一至年初三期間，更有舞獅道具，讓市民打卡，歡度佳節。（拍攝及剪接：林梓晴 統籌：何芍盈）
港島海濱（銅鑼灣及灣仔段）新春裝置
日期：即日起至2月初
開放時間：24小時（部分裝置亮燈時間：每日下午5時至晚上11時）
●銅鑼灣「活力避風塘主題區」——「風調雨順舞火龍」裝置
位置：維園道怡和午炮及銅鑼灣消防局之間
交通：於銅鑼灣世界貿易中心經通往怡和午炮的行人隧道，步行約7分鐘；從維多利亞公園近維園道行人天橋步行約2分鐘；或從天后港鐵站A2出口沿興發街步行約7分鐘[詳情]
●灣仔「水上運動及康樂主題區」——Chocolate Rain賀年裝置
位置：灣仔北，沿鴻興道至鴻興道天橋對開
交通：從灣仔會展站A2出口步行約5分鐘；或從灣仔渡輪碼頭步行5分鐘[詳情]
●灣仔「HarbourChill海濱休閒站」——LED燈箱大鼓裝置
位置：灣仔鴻興道以北或灣仔碼頭有蓋行人通道以東
交通：從灣仔會展站A2出口起步約5分鐘；或從灣仔渡輪碼頭步行3分鐘[詳情]
新春好去處︰bit.ly/3Zq0Hpq
全港15年宵花市地點一文睇 食環署網站實時睇人流 維園花墟沙咀道或需取票入場
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom