短片‧兔年海濱好去處｜銅鑼灣15米長舞火龍裝置　灣仔海濱LED燈箱大鼓、Chocolate Rain十二生肖賀年 (18:26)

農曆新年將至，港島海濱灣仔至銅鑼灣段設置了新春賀年佈置，明報電子平台組記者以短片帶大家觀賞3大特色裝置：銅鑼灣「活力避風塘主題區」15米長舞火龍、灣仔「水上運動及康樂主題區」3米高Chocolate Rain招財貓造型吹氣裝置及十二生肖造型，以及灣仔「HarbourChill海濱休閒站」9米高雙面「LED燈箱大鼓」立體裝置，大鼓旁更有巨型心心走廊及心心相印心跳感應器。新春年初一至年初三期間，更有舞獅道具，讓市民打卡，歡度佳節。（拍攝及剪接：林梓晴 統籌：何芍盈）