到檢測站做核酸檢測Q&A：如何查看人流較少檢測點？ (10:31)

本港有檢測站大排長龍，政府建議要做檢測的人，可先在網上查看各檢測站的預約情況，揀選人流較少的檢測站進行檢測；如個別檢測站當天的自費服務已滿額，可選擇到其他檢測站進行自費檢測。檢測機構發出的電子報告，或經www.evt.gov.hk/portal/zh-HK下載的電子紀錄，均可用作過關，毋須返回檢測站領取紙本報告。
●如何預約？
按booking.communitytest.gov.hk/form/index_tc.jsp進入「社區檢測中心 / 社區檢測站 - 預約系統」。
●如何網上查看各檢測站的預約情況？
按booking.communitytest.gov.hk/zh-HK瀏覽社區檢測中心和檢測站預約情況。
●如何網上查看人流較少的檢測點？
進入www.communitytest.gov.hk/zh-HK，然後按下「人流較少的檢測點」選項。
●如何網上查看大型採樣站的籌號排隊狀況？
進入www.communitytest.gov.hk/qts?lang=zh-HK，查看大型採樣站的籌號排隊狀況。
●如何網上查看社區檢測中心及社區檢測站資料？
進入www.communitytest.gov.hk/zh-HK/info，可瀏覽各區社區檢測中心及社區檢測站資料。