8款常見年花對貓狗有害　獸醫提醒：百合水仙誤食或致中毒屙嘔【附名單】 (17:05)

新年擺放年花為家居添喜氣，但飼養貓狗的主人要注意，部分年花或對寵物有害。非牟利獸醫服務協會（NPV）列出8款避免毛孩接觸的年花，指出如百合、水仙及劍蘭等年花含毒素，倘貓狗不慎食用，有機會中毒導致嘔吐及腹瀉，嚴重甚至會影響中樞神經系統或致命。NPV強調，下列8款年花植物大部分都對貓狗有害，提醒主人慎選年花，可選蘭花或玫瑰。若已購入年花，最好放置在貓狗接觸不到的地方。
8款年花對貓狗有害
●百合花
毒性：對貓咪而言是「第一劇毒」，即使食用少許亦可引致中毒。
症狀：嘔吐、嗜睡、食慾不振、甚至引致急性腎衰竭。
●水仙花
毒性：水仙花整株都有毒，主要集中在鱗莖/球莖，花球根部毒性甚強。
症狀：狗隻及貓咪誤食後會出現嘔吐、腹瀉、腹痛、流口水等症狀；嚴重者會呼吸困難，甚至影響中樞神經系統，引致全身抽搐或心律不正等。
●劍蘭
毒性：球莖為毒性最強之部位。
症狀：可致狗隻嘔吐、腹瀉、流口水和嗜睡。
●芍藥
毒性：芍藥含有丹皮酚。
症狀：大量誤食後會引起腸胃不適、嘔吐、腹瀉等症狀。
●菊花
毒性：對貓咪及狗隻都有害。
症狀：誤食或會出現嘔吐、腹瀉、皮膚過敏、身體不協調和皮膚發炎等症狀。另外，因為種植菊花時，通常會使用殺蟲劑氯菊酯 （Permethrin），它對貓咪是一種劇烈毒物。
●萬年青
毒性：含有神經毒素。
症狀：貓咪接觸後會不斷流口水、口腔發炎、出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉或四肢失調，嚴重則會陷入昏迷致死。
●富貴竹
症狀：狗隻誤食或導致嘔吐、抑鬱、厭食或流口水。
貓咪誤食或出現異常興奮、瞳孔擴張、抑鬱、嘔吐時帶血等症狀。
●杜鵑
症狀：狗隻誤食後或上吐下瀉、四肢無力，甚至心臟衰竭。
貓咪誤食後可引起口腔刺激﹑嘔吐及肚瀉等。而毒素會干擾神經心肌，亦會出現震顫、乏力、呼吸困難、昏迷，最終導致死亡。