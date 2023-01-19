8款常見年花對貓狗有害　獸醫提醒：百合水仙誤食或致中毒屙嘔【附名單】 (17:05)

8款年花對貓狗有害

●百合花

毒性：對貓咪而言是「第一劇毒」，即使食用少許亦可引致中毒。

症狀：嘔吐、嗜睡、食慾不振、甚至引致急性腎衰竭。

●水仙花

毒性：水仙花整株都有毒，主要集中在鱗莖/球莖，花球根部毒性甚強。

症狀：狗隻及貓咪誤食後會出現嘔吐、腹瀉、腹痛、流口水等症狀；嚴重者會呼吸困難，甚至影響中樞神經系統，引致全身抽搐或心律不正等。

●劍蘭

毒性：球莖為毒性最強之部位。

症狀：可致狗隻嘔吐、腹瀉、流口水和嗜睡。

●芍藥

毒性：芍藥含有丹皮酚。

症狀：大量誤食後會引起腸胃不適、嘔吐、腹瀉等症狀。

●菊花

毒性：對貓咪及狗隻都有害。

症狀：誤食或會出現嘔吐、腹瀉、皮膚過敏、身體不協調和皮膚發炎等症狀。另外，因為種植菊花時，通常會使用殺蟲劑氯菊酯 （Permethrin），它對貓咪是一種劇烈毒物。

●萬年青

毒性：含有神經毒素。

症狀：貓咪接觸後會不斷流口水、口腔發炎、出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉或四肢失調，嚴重則會陷入昏迷致死。

●富貴竹

症狀：狗隻誤食或導致嘔吐、抑鬱、厭食或流口水。

貓咪誤食或出現異常興奮、瞳孔擴張、抑鬱、嘔吐時帶血等症狀。

●杜鵑

症狀：狗隻誤食後或上吐下瀉、四肢無力，甚至心臟衰竭。

貓咪誤食後可引起口腔刺激﹑嘔吐及肚瀉等。而毒素會干擾神經心肌，亦會出現震顫、乏力、呼吸困難、昏迷，最終導致死亡。