新年糕點當飯食？營養師教你計熱量　兩件半蘿蔔糕等於一碗飯【附賀年食品盆菜材料熱量】 (15:39)

新年吃糕點應如何控制熱量攝取？澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）說明，幾多件蘿蔔糕或年糕等於一碗白飯的熱量，建議吃了糕點，可減少五穀類（如白飯，粉麵，麵包）攝取量。賀年糕點除了添加大量糖分之外，蘿蔔糕、芋頭糕、椰汁年糕也添加了高脂肪材料，建議以蒸、微波爐翻熱、焗，或用易潔鑊少油煎翻熱糕點，有助減少脂肪攝取量。
一碗白飯熱量（260卡路里）約相等於：
● 2.4件蘿蔔糕
● 1.9件芋頭糕
● 1.3件椰汁年糕
● 2.2件馬蹄糕
*糕點一件以85克計
潘卓琳整理了不同新年食品及盆菜材料熱量（見附圖），指出新年糕點通常是高脂肪高糖食品，特別是黃金糕及年糕，她建議淺嘗，熱量較低之選是馬蹄糕或蘿蔔糕。至於全盒食品，避開油炸類，盡量揀選堅果會較健康。潘卓琳提醒，吃盆菜時，可選低脂肪原形食品（如鮑魚、海蝦或白切雞）等，比炸鯪魚球、枝竹及腩肉健康，另外可額外配以蔬菜。
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