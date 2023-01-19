新年糕點當飯食？營養師教你計熱量　兩件半蘿蔔糕等於一碗飯【附賀年食品盆菜材料熱量】 (15:39)

一碗白飯熱量（260卡路里）約相等於：

● 2.4件蘿蔔糕

● 1.9件芋頭糕

● 1.3件椰汁年糕

● 2.2件馬蹄糕

*糕點一件以85克計

潘卓琳整理了不同新年食品及盆菜材料熱量（見附圖），指出新年糕點通常是高脂肪高糖食品，特別是黃金糕及年糕，她建議淺嘗，熱量較低之選是馬蹄糕或蘿蔔糕。至於全盒食品，避開油炸類，盡量揀選堅果會較健康。潘卓琳提醒，吃盆菜時，可選低脂肪原形食品（如鮑魚、海蝦或白切雞）等，比炸鯪魚球、枝竹及腩肉健康，另外可額外配以蔬菜。

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