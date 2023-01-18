新年健康飲食貼士　小食日限抓一把　糕點不宜空肚或晚飯後吃 (12:29)

俗話說：「過年胖三斤」，農曆新年想歎小食糕點之餘，仍然照顧到健康？本文綜合新年節慶健康飲食注意事項，讓大家參考齊齊健康過兔年。
新年健康飲食貼士
1. 選擇賀年小食時，果仁、提子乾、藍莓乾較健康，杏仁、合桃、開心果、榛子、南瓜籽等亦是較佳選項。果仁以原味相對最健康，鹽焗次之，蜜糖味最不理想。
2. 全盒放獨立包裝糖果和朱古力，相對容易控制食量。
3. 每日以一個手掌心抓齊所有小食為食量上限，包括瓜子、開心果、合桃、米通等，當日不宜添食。
4. 糕類一般高澱粉質，進食一件起兩件止，勿當正餐。
5. 早上不宜空肚吃糕點，因空腹時血糖低，吃高糖或高澱粉質的糕點，易令血糖急促上升，亦易致肥。晚飯後不建議吃糕點，因較少時間消耗熱量，容易積聚脂肪。
6. 加熱糕點時，宜用毋須加油的方法，如烤、焗、蒸、或光波爐。
7. 賀年糕點澱粉質和糖分高，容易食滯。飲茶、山楂茶、薏米水、番石榴茶等有助消滯。吃高纖維、含豐富消化酵素、低熱量的水果有助消化，例如柚子、菠蘿或奇異果。
資料來源：明報
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