新冠死亡個案近半月高企　何栢良稱病毒變種口服藥成效降　籲長者打加強劑 (19:36)

●已接種第3針長者抗體水平下跌、保護力不足

何栢良引用去年11月統計數字，沒有接種疫苗死亡率最高2.75%，而即使打了3針科興，死亡率也有0.82%，打3針復必泰死亡率約0.44%。他稱，12月底打了3針超過6個月的長者，約逾50萬人未接種加強劑，故抗體水平已近乎無，若他們受感染，病情或會較嚴重，建議接種3針科興的長者打二價疫苗作為加強劑，因二價疫苗是針對BA.4及BA.5，可增強保護力。

●醫管局門診供不應求

何栢良認為，醫管局提供視像會診及指定診所未能應付病人需求，令部分有需要服抗病毒藥個案，未能及時見醫生，以及在黃金時間服藥，影響病情。

●變種病毒BQ.1.1及XBB基因變異影響口服藥成效

何栢良稱，去年中新冠病毒株是BA.5成主流，口服藥有其成效，不過日本最近發表一項研究顯示，若病毒是BQ.1.1或XBB系，口服藥成效會受影響。他又稱衛生防護中心近期沒有公布現時香港流行病毒株比例，未能令大眾掌握病毒變化，盼衛生防護中心能公布更多數據。

不過，衛生防護中心首席醫生歐家榮去年12月表示，Omicron變種病毒BA.5仍是主流病毒，佔約60%。