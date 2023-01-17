國家統計局公布2022年數據　一文比較近年中國人口、GDP、人均收入 (16:59)

國家統計局今（17日）公布2022年數據，包括全國總人口、國內生產總值（GDP）及人均收入等。數據顯示全國人口61年來首度下降、老年化問題加劇；男女比例差異逐年收窄，不過仍是男多女少。明報電子平台組整合近年重點數據作比較。