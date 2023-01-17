國家統計局公布2022年數據　一文比較近年中國人口、GDP、人均收入 (16:59)

國家統計局今（17日）公布2022年數據，包括全國總人口、國內生產總值（GDP）及人均收入等。數據顯示全國人口61年來首度下降、老年化問題加劇；男女比例差異逐年收窄，不過仍是男多女少。明報電子平台組整合近年重點數據作比較。
‧總人口
2016：13億9232萬
2017：14億11萬
2018：14億541萬
2019：14億1008萬
2020：14億1212萬
2021：14億1260萬
2022：14億1175萬
‧男女結構
2020：男性人口7億2357萬（佔全國人口51.24%）；女性人口6億8855萬（佔全國人口48.76%）
2021：男性人口7億2311萬（佔全國人口51.2%）；女性人口6億8949萬（佔全國人口48.8%）
2022：男性人口7億2206萬（佔全國人口51.15%）；女性人口6億8969萬（佔全國人口48.85%）
‧年齡結構
16-59歲勞動年齡人口
2020：8億7905萬人（佔全國人口62.25%）
2021：8億8222萬人（佔全國人口62.5%）
2022：8億7556萬人（佔全國人口62%）
60歲及以上人口
2020：2億6402萬人（佔全國人口18.7%）
2021：2億6736萬人（佔全國人口18.9%）
2022：2億8004萬人（佔全國人口19.8%）
‧國內生產總值（GDP）
2020：101萬3567億（按年增長2.2%）
2021：114萬9237億（按年增長8.4%）
2022：121萬207億（按年增長3%）
‧全國居民人均可支配收入
2020：32,189元
2021：35,128元
2022：36,883元
（國家統計局／人民網／央視）
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