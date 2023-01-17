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國家統計局公布2022年數據　一文比較近年中國人口、GDP、人均收入 (16:59)

國家統計局今（17日）公布2022年數據，包括全國總人口、國內生產總值（GDP）及人均收入等。數據顯示全國人口61年來首度下降、老年化問題加劇；男女比例差異逐年收窄，不過仍是男多女少。明報電子平台組整合近年重點數據作比較。

‧總人口

2016：13億9232萬

2017：14億11萬

2018：14億541萬

2019：14億1008萬

2020：14億1212萬

2021：14億1260萬

2022：14億1175萬

‧男女結構

2020：男性人口7億2357萬（佔全國人口51.24%）；女性人口6億8855萬（佔全國人口48.76%）

2021：男性人口7億2311萬（佔全國人口51.2%）；女性人口6億8949萬（佔全國人口48.8%）

2022：男性人口7億2206萬（佔全國人口51.15%）；女性人口6億8969萬（佔全國人口48.85%）

‧年齡結構

16-59歲勞動年齡人口

2020：8億7905萬人（佔全國人口62.25%）

2021：8億8222萬人（佔全國人口62.5%）

2022：8億7556萬人（佔全國人口62%）

60歲及以上人口

2020：2億6402萬人（佔全國人口18.7%）

2021：2億6736萬人（佔全國人口18.9%）

2022：2億8004萬人（佔全國人口19.8%）

‧國內生產總值（GDP）

2020：101萬3567億（按年增長2.2%）

2021：114萬9237億（按年增長8.4%）

2022：121萬207億（按年增長3%）

‧全國居民人均可支配收入

2020：32,189元

2021：35,128元

2022：36,883元

（國家統計局／人民網／央視）

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