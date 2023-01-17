新年派電子利市　一文睇用支付平台、銀行派利市詳情【附派發教學】 (12:35)

‧恒生銀行

恒生用戶現時可透過恒生Mobile App派發「e利是」，每次最多可派10封，還可選擇利市封主題及輸入祝福語。而由即日起至2月10日，只要透過恒生Mobile App「派e利是」、於恒生Digital Banking以轉數快轉賬，或登記恒生為轉數快預設收款銀行，每完成其中一項便可獲一個抽奬機會，有機會贏得20克9999足金財神金牌。以下為「e利是」操作流程：

詳情：bit.ly/3QJOb03

‧渣打銀行

渣打客戶可透過手機應用程式中的SC Pay派發「e-利是」。完成轉賬後，用戶可揀選卡通祝福語信息，通知對方收取利市。

‧中銀香港

可透過中銀香港銀行服務App「Phone 利是」功能，向親友派發電子利市，每次最多可同時向10人派利市，每封利市金額上限為200元，總額上限視乎用戶小額轉賬餘額。

‧PayMe

匯豐旗下的PayMe設有「群組利是」功能，用戶除了可向指定對象派利市，亦可將利市連結分享至社交通訊程式，讓對方按下連結收取利市。「定額利是」每封金額上限200元，「開運利是」（即金額隨機派發）總額上限為1萬元。用戶每次最多可派100封群組利市，亦可為利市加入祝福語。

‧WeChat Pay HK

「定額利是」每封上限200元；如派多過一封，單次派發總額不可超過1500元，每次最多可派500封。「行運利是」（即金額隨機派發）總額上限為1500元，每次最多派500封。除了可加入祝賀語，WeChat Pay HK亦提供多款利市封造型。惟用戶留意，如果使用信用卡或扣賬卡付款，將須支付手續費。而收利市一方亦須同樣開通了WeChat Pay HK港幣錢包，才可領取利市；如只有微信人民幣錢包，須先開通WeChat Pay HK港幣錢包，否則無法領取利市。