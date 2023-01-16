飲雞精七注意　消委會：雞精不應代替正餐　雞精或提神宜日間飲 (14:07)

傳統雞精、滴雞精、熬雞精或素滴雞精，飲用時有什麼要注意？消委會指出，雞精雖含有豐富蛋白質，不過如果消費者單純希望補充蛋白質，可考慮直接進食原型食品（如雞肉、牛奶、雞蛋等），原型食品蛋白質含量更豐富，亦較雞精產品便宜。消委會提醒飲用雞精宜注意的事項：飲前諮詢專家意見、不應代替正餐、日間飲、注意「零脂肪」會否致攝取脂肪不足等。相關熱點：9款雞精消委總評五星
飲用雞精七注意
‧正常健康的人，包括長者、孕婦或產後婦女，只要保持均衡飲食，應能攝取足夠營養，不應以雞精代替正餐。
‧嬰幼兒從母乳及進食各種食物，能獲得生長發育所需的營養，並且應從小培養均衡飲食的習慣。家長不應自行給予嬰幼兒飲用雞精，若嬰幼兒有特別營養需要，家長應諮詢醫護人員意見。
‧高血壓患者、痛風患者、腎功能較弱的慢性腎臟病患者、無法正常代謝支鏈氨基酸的楓糖尿症（maple syrup urine disease）患者、消化系統異常、營養不良、有特別營養需要的人、病人或手術後人士，飲用雞精前應諮詢醫生或註冊營養師意見，以確認是否需要及適合飲用雞精。
‧對某些食物成分有過敏反應或禁忌的人，亦需要留意雞精有否加入相關成分。
‧建議在日間飲用雞精，因為雞精可能有提神功效，晚上飲用或會令人難以入睡。
‧部分雞精聲稱「零脂肪」，但脂肪與蛋白質及碳水化合物一樣，屬重要營養素，更是身體活動的主要熱量來源，攝取脂肪不足或會影響身體製造膽固醇、維他命D及荷爾蒙，分泌膽汁酸，免疫力有可能會下降。
‧建議留意每次實際飲用分量和產品售價比較，細閱產品說明、配料表、食用分量、營養標籤、食用期限。
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