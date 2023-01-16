消委會．洗衣乾衣機｜洗衣乾衣機使用保養六貼士　海綿乳膠、含橡膠蠟質衣物勿烘乾 (12:41)

洗衣乾衣機使用及保養六貼士

1. 一般洗衣乾衣機聲稱的最高乾衣量較其聲稱的最高洗衣量為低，若將較多衣物放入機內清洗，宜在洗衣程序完結後先將部分衣物從機內拿出，才再啟動乾衣程序，以免乾衣量超出負荷，影響乾衣效果。

2. 留意衣物的物料及護理標籤，確保衣物以適合的程序及設定處理，乾衣前亦要確保機內衣物適合進行烘乾，以免衣物變形、縮水甚至損壞。切勿將海綿乳膠、含橡膠或蠟質等衣物放進洗衣乾衣機內烘乾，此類物料受熱可能熔化，甚至會燃燒。

3. 定期啟動「滾筒清潔」程序清潔滾筒。若洗衣乾衣機沒有「滾筒清潔」程序，亦可定期以高水溫設定空機啟動洗衣程序清潔滾筒。

4. 定期清理洗衣劑盛載格及排水泵過濾器等。

5. 定期檢查機門塑膠封邊，清理積聚的塵埃雜物。

6. 如洗衣乾衣機出現異常情況，例如發出異常聲音、氣味或有過熱迹象等，應立即停止使用，並安排有經驗的技師檢查及維修。

消委會．洗衣乾衣機 相關報道：

3款前置式洗衣乾衣機整體表現較佳 Miele乾衣最快、最慳電慳水

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom