消委會．雞精｜9款雞精總評五星 (12:39)

消委會總評五星的9款雞精：（品牌及產品名稱／每盒大約售價／成分／每100毫升或每100克檢出蛋白質含量）

‧白蘭氏 原味雞精／$188／優質天然嫩雞雞精／8.5克

‧WatsLife 滴雞精（原味）／$239／雞／10.5克

‧鴻福堂 原味有機滴雞精／$265／有機雞／7.5克

‧余仁生 原味滴雞精／$318／雞／7.7克

‧仁和堂X元進莊滴雞精（原味）／$500／100%土雞滴取液／9.0克

‧3chembio 少爺滴雞精／$599／台灣少爺土雞／8.6克

‧老協珍 熬雞精／$599／老母雞、豬肉／11.0克

‧馬百良 十六度超特濃熬雞精／$798／雞隻萃取精華／12.9克

‧維特健靈 原味素滴雞精／$459／牛肝菌粉、可溶性纖維、猴頭菇粉、猴頭菌粉、螺旋藻提取物、葡萄糖、紅菜頭提取物、黑加侖子汁提取物、酵母提取物、氯化鉀、抗結劑／14.7克

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