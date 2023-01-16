消委會．雞精｜9款雞精總評五星 (12:39)

消委會測試15款市面上較常見、不同類型的預先包裝雞精樣本（包括傳統雞精、滴雞精、熬雞精、素滴雞精等），檢測及比較當中的營養素含量、食用安全度，並檢視產品包裝資料，9款雞精樣本總評獲五星。其中白蘭氏原味雞精每盒售約188元，馬百良十六度超特濃熬雞精每盒售約798元。
消委會總評五星的9款雞精：（品牌及產品名稱／每盒大約售價／成分／每100毫升或每100克檢出蛋白質含量）
‧白蘭氏 原味雞精／$188／優質天然嫩雞雞精／8.5克
‧WatsLife 滴雞精（原味）／$239／雞／10.5克
‧鴻福堂 原味有機滴雞精／$265／有機雞／7.5克
‧余仁生 原味滴雞精／$318／雞／7.7克
‧仁和堂X元進莊滴雞精（原味）／$500／100%土雞滴取液／9.0克
‧3chembio 少爺滴雞精／$599／台灣少爺土雞／8.6克
‧老協珍 熬雞精／$599／老母雞、豬肉／11.0克
‧馬百良 十六度超特濃熬雞精／$798／雞隻萃取精華／12.9克
‧維特健靈 原味素滴雞精／$459／牛肝菌粉、可溶性纖維、猴頭菇粉、猴頭菌粉、螺旋藻提取物、葡萄糖、紅菜頭提取物、黑加侖子汁提取物、酵母提取物、氯化鉀、抗結劑／14.7克