5款賀年食譜：髮菜金蠔燜冬菇、南乳粗齋、紅燒元蹄、紅燒燜花膠、臘味蘿蔔糕 (20:21)

農曆年將至，本文整理5款賀年食譜連結，包括髮菜金蠔燜冬菇、守歲齋（南乳粗齋）、紅燒元蹄、紅燒燜花膠、臘味蘿蔔糕，方便讀者準備過年豐富菜式。
‧髮菜金蠔燜冬菇
「髮菜」發財，金蠔一樣有「好市」的意思，而1吋左右的冬菇就最適合，因為它容易浸腍，價錢也相對便宜。（食譜連結：bit.ly/3kiJ5LK）
‧守歲齋（南乳粗齋）
材料簡單隨意，有乾冬菇、雞髀菇、新鮮蘑菇、金針、黃芽白、紅蘿蔔、乾雪耳和黑、白木耳，滿滿的蔬菜可吸盡南乳香。（食譜連結：bit.ly/3IJMlKs）
‧紅燒元蹄
紅燒元蹄，寓意家肥屋潤和團團圓圓。元蹄放進蒸爐蒸煮，一樣做出皮軟腍、肉不「柴」的效果。（食譜連結：bit.ly/3X6W7up）
‧紅燒燜花膠
團年飯燜花膠，首選大大隻的花膠扒！要使繁複的浸泡工序簡單化，就要由選有品質的花膠開始，要揀一些乾淨無血塊，且沒異味、腥味，那已經毋須汆水，工序變得簡單。（食譜連結：bit.ly/3X0Dw3f）
‧臘味蘿蔔糕
白蘿蔔選重秤、多水和結實無花心的，刨皮至透白部分，避免苦澀味。至於煎糕，偏軟的蘿蔔糕難度較高，新手很多時反轉失敗糕底散開，貼士是下鑊前將糕沾一層薄薄粟粉，中火煎至兩面焦香，不易散開，外脆內軟。（食譜連結：bit.ly/3Xxoh1L）