年宵2023｜全港15年宵花市1‧16開放　食環署網站實時睇人流　維園花墟沙咀道或需取票入場【附15花市地點】 (15:05)

年宵花市開放日期：2023年1月16日至22日

港島

•維多利亞公園 【網上地圖】

開放時間：上午9時至凌晨零時（年初一凌晨2時收市）

九龍

•花墟公園 【網上地圖】

•長沙灣遊樂場 【網上地圖】

•黃大仙摩士公園（三號公園）【網上地圖】

•觀塘遊樂場 【網上地圖】

以上開放時間：上午9時至凌晨零時（年初一凌晨2時收市）

新界

•東涌達東路花園 【網上地圖】

•元朗東頭工業區遊樂場 【網上地圖】

•沙田源禾遊樂場 【網上地圖】

•大埔天后宮風水廣場 【網上地圖】

•將軍澳寶康公園 【網上地圖】

•西貢萬宜遊樂場 【網上地圖】

•荃灣沙咀道遊樂場 【網上地圖】

以上開放時間：上午9時至凌晨零時（年初一凌晨2時收市）

•上水石湖墟遊樂場 【網上地圖】

開放時間：上午9時至凌晨零時（1月16至18日至晚上11時；年初一凌晨2時收市）

•葵青葵涌運動場 【網上地圖】

開放時間：上午9時至凌晨零時（1月16至18日至晚上11時；年初一凌晨2時收市）

•屯門天后廟廣場 【網上地圖】

開放時間：上午9時至凌晨零時（1月16至20日至晚上11時；年初一凌晨2時收市）

食環署網站：www.fehd.gov.hk

年花選購／新年賞花：

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