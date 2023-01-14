年宵2023｜全港15年宵花市1月16日開放　食環署網站實時睇人流　維園花墟沙咀道或需取票入場【附15花市地點】 (15:05)

港九新界各區15個年宵花市將於下周一（16日）起至大年初一（22日）開放。15個年宵市場的人流及輪候情況，將以紅、黃、綠燈形式，實時顯示於食環署網頁及各年宵市場現場，方便市民有序進場。其中3個人流較多的地點：維多利亞公園（維園）、深水埗花墟公園，以及荃灣沙咀道遊樂場會有特別安排控制入場人數。當人流增多時會啓動取票系統，市民可於現場取票，或下載免費流動應用程式遙距取票。市民收到通知後，在60分鐘內到達召集區便可進場。
年宵花市開放日期：2023年1月16日至22日
港島
•維多利亞公園 【網上地圖】
開放時間：上午9時至凌晨零時（年初一凌晨2時收市）
九龍
•花墟公園 【網上地圖】
•長沙灣遊樂場 【網上地圖】
•黃大仙摩士公園（三號公園）【網上地圖】
•觀塘遊樂場 【網上地圖】
以上開放時間：上午9時至凌晨零時（年初一凌晨2時收市）
新界
•東涌達東路花園 【網上地圖】
•元朗東頭工業區遊樂場 【網上地圖】
•沙田源禾遊樂場 【網上地圖】
•大埔天后宮風水廣場 【網上地圖】
•將軍澳寶康公園 【網上地圖】
•西貢萬宜遊樂場 【網上地圖】
•荃灣沙咀道遊樂場 【網上地圖】
以上開放時間：上午9時至凌晨零時（年初一凌晨2時收市）
•上水石湖墟遊樂場 【網上地圖】
開放時間：上午9時至凌晨零時（1月16至18日至晚上11時；年初一凌晨2時收市）
•葵青葵涌運動場 【網上地圖】
開放時間：上午9時至凌晨零時（1月16至18日至晚上11時；年初一凌晨2時收市）
•屯門天后廟廣場 【網上地圖】
開放時間：上午9時至凌晨零時（1月16至20日至晚上11時；年初一凌晨2時收市）
食環署網站：www.fehd.gov.hk
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