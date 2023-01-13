新冠核酸CT值知多啲｜CT值35下周列陰性　何栢良：CT值30可出院但或未能取陰性證明 (18:47)

何栢良舉例，市民CT值30獲准出院，但出院後若想即時返內地，要取得48小時內核酸陰性證明就未必成功，因出院初期可能CT值仍然徘徊在30，不達CT值35水平。他稱，現時澳門往返內地已毋須核酸證明，認為最簡單做法是本港盡快取消相關要求，才能方便市民及真正復常。

市民如何知道CT值？

市民一般在社區檢測中心做核酸檢測，只會知道陽性或陰性結果，沒有途徑可查詢CT值；不過，現時部分私人機構提供的檢測，會寫明CT值作參考。

過往檢測中心CT值多少才列陽性？

不知道。何栢良指出，每間檢測公司做的核酸試劑不同，由於使用不同病毒基因，同一個樣本在不同檢測機構CT值可以不一樣，有時甚至相差幾個數值。本港檢測承辦商之一、相達生物科技創辦人招彥燾早前表示，各化驗所採購不同牌子的核酸測試劑，故陰性CT值標準或「有少少不同」。

現時各間檢測機構並沒有公開交代用什麼CT值列為陽性。早前有本地檢測商曾提及，部分檢測商是用CT值40或以上發出陰性證明。

何栢良說，有朋友去年在香港做核酸檢測結果陰性，到澳門後卻檢測陽性，澳門衛生當局報告說明CT值33，該朋友被迫折返並到竹篙灣隔離。他指出，同一個案若在醫院檢測已被視為無傳染性不用隔離。

CT值35是否沒有傳染性？

何栢良指出，CT值低於25屬病毒量高，25至30屬於低，30或以上快測會呈陰性。因此，CT值35或以上代表傳染性極低，甚至無傳播力。他續稱，醫院會記錄病人檢測CT值，港府一直有參考核酸檢測CT值來訂定新冠患者出院標準。醫管局去年2月曾要求CT值33以上才可出院，同月放寬至CT值30以上及符合其他條件可出院，維持至今。

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