拜登特朗普陷「文件門」　美罕見現任及前任總統同時受查【比較兩事件不同之處】 (16:51)

不過美國媒體普遍指出，雖然拜登及特朗普受查都是與政府機密文件有關，但兩人面對的情況有很多不同之處，嚴重程度也有分別。

發現涉密文件地點

拜登：特拉華州舊辦公室及家中車庫

特朗普：海湖莊園

涉密文件數量

拜登：第一批在拜登舊辦公室發現的文件約有10份；第二批在拜登特拉華州寓所發現，白宮稱只涉小量文件。

特朗普：國家檔案局去年1月獲特朗普歸還15箱政府文件，隨後特朗普律師再交出一批文件，並稱沒有文件未歸還；但同年8月，聯邦調查局突擊搜查海湖莊園，再尋獲逾百份涉密文件。3次共涉及325份機密文件。

文件機密程度

拜登：部分高度機密

特朗普：60份高度機密

對當局調查態度

拜登：全力配合調查

特朗普：拒絕合作，FBI出搜查令搜海湖莊園

法律後果

不論是總統或副總統，卸任時都要按法例，在權力交接時期將政府機密文件交還美國國家檔案局保存，若刻意不歸還屬違法。如果證實屬無心之失，一般不會被追究刑責。路透社引述法律專家稱，特朗普面臨的麻煩比拜登大得多，而且拜登是在任總統，一般可免於被司法部起訴。

《紐約時報》則報道，問題在於不當處理涉密文件是否有意為之。在特朗普事件中，FBI從海湖莊園搜出文件有違反間諜法之嫌，亦反映特朗普團隊拒服從歸還文件傳票及作出虛假聲明。

（路透社／CNN／紐約時報）