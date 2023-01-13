大掃除抹窗｜家務助理導師教路：先抹窗框後抹玻璃　除水垢用檸檬酸　善用工具防意外 (09:37)

‧ 抹窗步驟：先抹窗框，後抹玻璃；先抹室內，後抹屋外；由上而下。抹玻璃窗時，先用清潔劑去污漬，再用濕布過水，最後抹乾。

‧ 抹玻璃用不脫毛抹布：抹玻璃最好使用不脫毛抹布，防止留下毛塵。盡量不要用海綿百潔布，因為容易刮花玻璃面。除了抹布外，若環境合適，也可使用水刮清潔。

‧ 清潔一般污漬：可用約1:20稀釋萬用清潔劑清潔，若污漬比較頑固則改用較濃縮的比例。

‧ 檸檬酸除玻璃水垢：若玻璃面長期殘留水垢，可用檸檬酸清除。首先用檸檬酸開水，比例可參考包裝上說明（留意：部分產品為液體裝毋須用水稀釋），噴濕玻璃，鋪上廚房紙，再噴。靜待一小時後抹完沖水。水垢嚴重的話，或要用保鮮紙「焗」數小時。計Sir提醒，檸檬酸避免觸及金屬，或容易氧化。

‧ 善用工具保安全：清潔時應戴上手套。可選擇長柄伸縮工具處理較高位置，避免攀爬。身體不應靠窗花、窗框等借力；頭部不可伸出窗外，避免重心不穩，造成意外。伸出窗外工作的工具，宜繫上安全繩防墜下。

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