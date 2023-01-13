新冠後調理黃金45日｜中醫提醒「轉陰」後首重養肺　吃早餐免着涼　忌捱夜劇烈運動 (09:55)

新冠確診「轉陰」後飲食可大魚大肉？生活作息可「復常」？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑提醒，新冠「轉陰」後為調理黃金45天，臨牀上很多新冠病人痰不清，若處理不好會誘發百日咳、長新冠症狀，因此調理期首要養肺，解決相關症狀（如清痰），避免再着涼，多休息，不要急進做劇烈運動。
新冠調理期生活作息注意：
‧飲食原則與確診期相同，宜清不宜濃，要吃早餐。
‧保暖防着涼：尤其保暖頭頂的百會穴（圖2），後頸的大椎穴（圖3）要保暖；不宜露背、露胸、露臍，因為露背、露胸直接傷肺，露臍傷脾胃、宮寒，間接導致痰濕難清。
‧避免劇烈運動：若不注重休息，馬上做劇烈運動，出太多汗，中醫稱為「亡陽」，即陽氣外泄，把陽氣消耗盡，可引致肺炎、肺纖維化，令肺部受損。建議運動量盡量減半或三分一，多做熱身運動，千萬不要急進。
‧多休息避免捱夜：捱夜、操勞過度、出大汗等於消耗太多，更難令肺部恢復。
紓緩新冠症狀 實用資訊：
新冠確診咳嗽喉嚨痛 中醫3食譜紓緩症狀 提醒患者「轉陰」仍需調理
新冠確診喉嚨痛 藥劑師話你知喉糖藥性成分 醫生提醒吃太多喉糖會刺激喉嚨
發燒喉嚨痛無藥怎辦？醫生教溫水洗澡、含白飯、吃雪糕紓緩【附發燒、喉嚨痛紓緩方法】
新冠疫情 明報專輯：bit.ly/3FvkFaD
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom