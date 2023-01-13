新冠後調理黃金45日｜中醫提醒「轉陰」後首重養肺　吃早餐免着涼　忌捱夜劇烈運動 (09:55)

新冠調理期生活作息注意：

‧飲食原則與確診期相同，宜清不宜濃，要吃早餐。

‧保暖防着涼：尤其保暖頭頂的百會穴（圖2），後頸的大椎穴（圖3）要保暖；不宜露背、露胸、露臍，因為露背、露胸直接傷肺，露臍傷脾胃、宮寒，間接導致痰濕難清。

‧避免劇烈運動：若不注重休息，馬上做劇烈運動，出太多汗，中醫稱為「亡陽」，即陽氣外泄，把陽氣消耗盡，可引致肺炎、肺纖維化，令肺部受損。建議運動量盡量減半或三分一，多做熱身運動，千萬不要急進。

‧多休息避免捱夜：捱夜、操勞過度、出大汗等於消耗太多，更難令肺部恢復。

紓緩新冠症狀 實用資訊：

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