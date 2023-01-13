新冠確診及調理期飲食｜中醫：宜吃飯白色潤燥食物　麵包芝士魚湯不宜　忌吃辣、油膩、寒涼、太甜水果 (11:28)

⚫ 宜吃：

‧吃五穀、飯：五穀養脾胃，脾為生痰之源。林冠傑建議，患者多吃點飯，有助減少痰和較易清痰，有益肺部。

‧白色食物：百合、南北杏、潤燥食物如梨乾、無花果、清補涼湯等均適合。[食譜：南北杏陳皮燉粥]

‧水果：若要吃水果，蘋果較正氣，蓮霧、枇杷可吃，中醫常用的梨乾亦可焗水。[食譜：梨乾無花果蜜糖水]

⚫ 不宜吃：

‧辣和油膩食物

‧麵包、忌廉、芝士等烘焗油膩食物。

‧魚湯、高蛋白質：魚湯不宜，因為魚腥惹痰，太多魚不適合。臨牀上，病人濃痰有腥味，若進食高蛋白質食物，或者龍蝦、蟹、海鮮濃湯等，加上本身有痰，會特別容易激發腥的氣味，令身體不適。而且蛋白質太多，會影響痰多及消化力。

‧忌吃寒涼或太甜水果：寒涼水果如西瓜；甜入脾胃，甜的士多啤梨、香蕉、甜柑、甜橙，令痰困在內不宜吃。

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