高鐵懶人包　一文看購票教學、離港程序、健康申報、出行貼士【睇片了解高鐵站實況】 (15:22)

高鐵購票途徑：

．中國鐵路12306官網及手機應用程式。內地鐵路部門提醒，通過12306網站買車票應不遲於開車前45分鐘；旅客辦理退票、改簽亦應不遲於開車前45分鐘。

．指定代理，包括大航假期、中旅社、東瀛遊、美麗華旅遊等【完整代理名單】

．車站票務櫃位

．車站售票機

採用電子車票：

高鐵全面實行無紙化電子車票，將車票證件二合一，憑購票證件可直接入閘乘車。

12306購票流程：

1. 註冊帳戶（可以回鄉證登記；須以簡體字輸入姓名）。

2. 建立乘車人名單（需提供有短訊功能的內地或港澳台手機號碼）。

3. 選擇車次（最多可購買5套往返車票）。

4. 選擇座位。

5. 付款（包括VISA、Mastercard、銀聯，或內地指定付款方式）。

電子車票乘車流程：

1. 【B1層票務大堂】實名認證及入閘（使用旅遊證件，用自助或職員輔助通道入閘）。

2. 【B1層票務大堂】檢查行李（在此一併檢查核酸檢測結果）。

3. 【B3層離港大堂】海關、出入境及檢疫（過關前出示內地電子健康申報；完成所有程序，再以證件過關乘車）。

4. 【 B4 層月台】登車。

*一般需時約30分鐘完成乘車手續。由於現時需要檢查核酸檢測結果和內地電子健康申報，建議預留額外時間。

**乘客可於中國海關網站進行內地電子健康申報。

港鐵提供乘搭高鐵貼士：

．出入境乘客需提供48小時有效核酸陰性結果證明，以及填寫內地電子健康申報。（旅客檢查行李時，將有人員檢查核酸檢測陰性報告，之後在B3層辦理出境手續前，亦會有人員檢查已填妥的電子健康申報。）

．乘客可先登記12306帳戶，方便網上購票。

．乘客經12306或內地渠道購買高鐵車票，需要提供有短訊功能的內地、香港、澳門或台灣手機號碼。

．乘搭高鐵必須全程佩戴口罩。

．請勿攜帶消毒液（包括酒精搓手液），可改用消毒濕紙巾。

．乘搭高鐵出入境毋須預約過關。

．預留足夠時間過關。

（港鐵記者會/中國鐵路微博）

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