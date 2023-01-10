新冠疫情｜XBB.1.5變種病毒傳播力強　許樹昌：原始疫苗抗體水平跌　二價仍有用 (14:07)

什麼是XBB.1.5？

XBB是源於Omicron BA.2病毒分支，之後再有基因突變，成為XBB.1.5。最早個案是去年9月底、10月初在美國發現。

XBB.1.5特性傳播力強

許樹昌表示，XBB.1.5刺突蛋白的突變，令病毒更容易黏着人體呼吸道，因而令病毒傳播力更強，亦是現時Omicron中，傳播力最強病毒之一。

新冠疫苗功效減

XBB.1系病毒屬免疫逃脫能力強的病毒珠，因此對疫苗功效亦會打折扣。不過許樹昌指出，BioNTech最新做的體外數據研究，二價疫苗BA.4及BA.5抗體可牽制到XBB，代表對XBB.1.5有一定效用。不過，若果市民只接種了原始病毒株疫苗，對XBB.1.5抗體水平就會大跌，未必有效，但疫苗產生T細胞就不受影響，仍然可減低對重症及死亡風險。

病徵無加重 口服藥仍有效

許樹昌表示，根據先前XBB在新加坡流行經驗，病毒傳播力強，但患者是輕症多，重症少，比例沒有特別增加。他又說，新冠口服藥仍然有效，因為口服藥是針對令病毒繁殖的酵素，所以即使病毒變種，也沒有影響口服藥的功效。

XBB.1.5會否威脅香港？

XBB.1.5在全球至少25個國家或地區有病例，上海近日錄得多宗病例，香港上周亦發現首宗個案。許樹昌表示，若市民最近曾感染Omicron病毒或已接種二價疫苗，會有一定保護力，即使病毒傳播力強，但輕症比例多，亦不會對本港構成很大威脅。