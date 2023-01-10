感冒食燉洋葱、燉橙、可樂煲薑助紓緩？中醫解迷思：燉洋葱風熱感冒喉痛發燒不宜、燉橙助排痰忌亂服 (08:45)

● 燉洋葱——洋葱味辛辣性溫，有驅寒作用。中醫認為，溫可以通經絡、驅風散寒；辛辣可加強驅風作用，燉洋葱有輕微驅風寒作用，令人和暖。

適合︰初起感冒或風寒感冒（如流鼻水、輕微乾咳）

不適合︰風熱感冒（如燥咳、喉嚨痛、發燒、脷苔厚、咽喉痛腫）

食用方法︰半個洋葱加水（水蓋過洋葱），建議加1至2滴薑汁，約1茶匙黃糖，燉40分鐘。黃糖可用冰糖、片糖或紅糖代替，幫助中和洋葱的辛辣，相對易入口。

● 燉橙——橙帶甜味，有助化痰、排痰。橙皮的芳香可紓緩咳嗽；橙肉微甜甘，容易入口。加鹽燉橙則有助降虛火，尤其適合經常熬夜以致睡眠不足、半夜狂咳或未能清痰的人。

適合︰喉嚨帶痰但無法排出的人（燥咳、口乾、久咳、乾咳而沒什麼痰的人）

不適合︰已能透過咳嗽排出痰的人

食用方法︰將橙切半，刮起橙肉，用一半橙皮盛着，以另一半橙皮蓋好，加水（水蓋過橙）燉40分鐘，加鹽燉橙可於燉煮時加幾粒粗鹽。

● 可樂煲薑——有止痰化咳的作用。薑能溫中驅寒、和胃化痰，可樂微甜，煲滾後能減低薑的辛辣，更易入口。

不適合︰有 糖尿病、多痰的人

食用方法+提醒︰可樂煲薑宜空肚飲用，亦不宜用無糖等其他口味可樂。以黃糖代替可樂，止痰化咳效果更顯著，將3至5片生薑加半碗水煲10分鐘，煲滾後加少許黃糖，宜盡快飲用有助通鼻。

註：各人體質不同，如有任何疑問，宜先諮詢註冊中醫或家庭醫生意見。

感冒 實用資訊：

感冒勿吃雞？中醫解迷思：熱證高燒喉痛黃痰不宜吃 飲食宜清淡易消化有營養

風寒感冒｜中醫食療：薑糖蘇葉飲 助紓緩低燒頭痛咽癢咳嗽

風熱感冒｜中醫食療：荊芥粥 緩解頭脹痛、咳嗽、痰黏鼻涕黃濁

中醫處方紓緩感冒初起：葱豉湯

中醫教按兩穴位：大椎穴、合谷穴助預防感冒【附防感冒茶飲】

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom