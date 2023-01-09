大掃除浴室廁所篇｜浴室漂潔泡沫清潔劑快速除霉　納米清潔海綿沾水簡易去垢 (09:19)

● 納米清潔海綿——用清水弄濕納米清潔海綿，便可用來清潔洗手盆、浴缸、一般不銹鋼水龍頭、花灑喉等，亦能有效去除鏡面上的牙膏漬、水漬等。

● 浴室漂潔泡沫清潔劑——將清潔劑噴灑在洗手盆邊、浴缸邊，或牆磚罅等霉漬上，靜待5分鐘後，便可清潔。浴室漂潔泡沫清潔劑的去漬效果，與用漂白水浸漂一樣，亦較省時。

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