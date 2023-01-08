大掃除．回收｜衣物鞋履食品回收點一文睇 (09:57)

● 衣物鞋履回收

民政事務總署社區舊衣回收箱計劃──由非政府機構及政府合作推行，定期收集市民捐贈的舊衣，所有回收及售賣舊衣物收益均用作慈善用途。［捐贈須知］［回收箱地點清單］

長春社舊衣回收活動──收集的舊衣物主要出口到東南亞國家重用，所得收益全數用於環境教育。長春社亦會不定期捐贈舊衣物予有需要舊衣的人及社福團體。［回收物品類別＋回收箱地點清單］

地球之友舊衣物回收計劃──收集舊衣物免費分享給不同的人，或轉售到有需求舊衣物的地方，所得收益將用作支持地球之友環保工作。［回收物品類別＋回收箱地點清單］

救世軍循環再用計劃──捐贈物資經分類後，部分於港澳家品店義賣，收益用於救世軍推行社區計劃；部分物資轉贈予弱勢社群如獨居長者、露宿者、釋囚及綜援受助人等。［接受物資類別］［捐贈點清單］

基督教勵行會環保回收行動──回收物品會轉贈給勵行會服務對象及弱勢社群，或於「勵行站」義賣，其餘售予環保回收商業伙伴，出口到發展中國家。［詳情］

賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃──在東九龍各區回收，回收的物品清潔後每月舉行義賣，供有需要的基層人士以低價購買，義賣收益投入持續營運資金作非牟利用途。［詳情］

● 食物回收

惜食堂食物回收計劃──回收仍可安全食用之食物，經食物安檢程序，再經中央廚房烹煮，免費派發給有需要人士。［接受食物類別+收集點］

糧善關愛坊賀年食品回收──農曆新年前後回收賀年食品，除了會將食品分發至登記受助人，亦會分發給區議員辦事處，再轉贈給有需要人士。［留意facebook公布最新詳情］

樂餉社食物募損活動──為慈善機構提供緊急食物援助，將食物分享予有需要人士。油、米、麵條及罐頭食品為目前需求最大的食物。［詳情］

聖雅各福群會「食物共享地圖」──全方位網上食物援助平台。［詳情］［食物共享地圖］

● 其他物品回收

綠在區區 ［8種回收物］［回收點清單］

回收 實用資訊：

回收教科書有法【附回收流程短片】

塑膠回收注意 謹記乾淨回收、無非塑膠物料

廢紙回收注意 有塑膠成分、櫃員機收據、抹手紙不適合回收

綠在區區回收8種物品【附各區回收點詳情連結】

執拾收納 實用資訊：

如何「斷捨離」？專注「當下」助清走雜物

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執屋魔法 斷捨離也要理性

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