新冠疫情｜確診者可到私家求診　浸會醫院遙距診症免費送藥　部分私院收診金【附私家醫院、診所資料】 (11:43)

13間私家醫院接受新冠患者求診【附私家醫院資料】

全港有13間私家醫院接受新冠病人求診，亦可以處方新冠口服藥，不過各醫院有不同做法，明報電子平台組記者周五（6日）以病人身分，向幾間私家醫院查詢。

浸會醫院——只提供視像會診，免費藥物送遞

仁安醫院——診金$330（不同時段不同收費），藥費另計

聖保祿醫院——門診$180-$370，藥費另計

中文大學醫院——門診$200，藥費另計

養和醫院——只有視像會診，診金$480，藥費及送遞費用另計

除了政府提供的新冠口服藥免費外，部分醫院要收診金及其他藥費另計，亦有部分可免費送遞藥物。由於各醫院做法可能隨時有變動，市民最好先致電向醫院查詢，是否需要預約及診金多少。

除了私家醫院，私家醫生也可為新冠病人診症，登記點達479個，醫生可以根據病人情況處方新冠口服藥物，收費詳情可以致電診所查詢。【附私家醫生資料】

醫管局新冠名額常爆滿 長者小童預約較易

明報電子平台組嘗試在醫管局電子應用程式「HA Go」預約指定診所或遙距診症，不同時段進入程式均只見到「暫時額滿」，不過若病人本身是長者或兒童，無論是指定診所或遙距診症都預約到，而小童也可預約到指定診所。因此，若確診者是長者或小童，或可先嘗試透過醫管局手機程式預約。【 醫管局手機程式預約教學 】

新冠病人出外求診注意事項：

．隔離令訂明，確診者可因求診而使用點對點交通離開隔離的地方，可選擇政府抗疫的士接送

．離家求診期間必須全程戴口罩