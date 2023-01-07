大掃除廚房篇｜「黃粉」混水清潔抽油煙機去油污　檸檬水叮熱助微波爐除異味 (11:58)

● 「黃粉」──混和「黃粉」及熱水（分量比例視乎污漬頑固程度而定，或可參考包裝使用說明）。待粉末溶解後，將拆出來的隔油網、煮食爐配件、抽氣扇配件等，放在「黃粉」水浸洗15分鐘，浸洗後的用具會變得容易清洗。最後用清水直接將用具冲洗乾淨即可。「黃粉」可於五金舖購買。計福明提醒，勿在鋅盆使用「黃粉」，應另外在膠桶中使用。

● 檸檬──微波爐內放一碗檸檬水（使用至少四分之一個檸檬的汁）。「叮」（加熱）約2-3分鐘後，趁有蒸氣餘熱時，用抹布抹去微波爐內部的污漬。假若污漬頑固，可使用梳打水溶液（梳打粉加水攪至糊狀）清抹。計福明提醒，勿用含有化學成分的清潔劑抹微波爐，因會殘留化學氣味及物質在微波爐內壁，或會污染食物。

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