新書披露哈里17歲失身予年長女子　威廉曾為凱特面斥梅根無禮 (18:33)

《每日郵報》引述書中內容報道，哈里憶述2001年17歲時，在一間人多的酒吧後方失身予一名比他年長的女子。他稱自己很快便爬到她身上，「事後她拍拍屁股叫我離開」，又形容這是令人羞愧的經驗。

《每日郵報》亦引述該書報道，2018年6月哈里和梅根婚後不久，威廉夫婦邀請哈里夫婦茶聚，原意想緩和梅根及凱特妯娌之間的不和，卻演變成當面衝突。

哈里在書中稱，梅根和凱特談及二人過往的誤會時，梅根對當時生下路易小王子一個多月的凱特說，「你肯定是因荷爾蒙問題而有『懷孕腦』（意指孕婦記憶力減退或反應遲鈍的狀況）」，威廉即面斥梅根無禮貌，更用手指指向她稱「這些話不應說」。梅根隨即反擊說：「如果你不介意，請你不要再用手指指着我的臉。」雙方最終不歡而散。

（每日郵報）

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