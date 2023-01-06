通關赴內地網上預約Q&A　經哪些口岸須預約？可否重複預約？【附預約網址】 (11:22)

Q：港人經哪些口岸到內地，須事先網上預約？

A：須預約的包括經落馬洲支線／福田口岸、深圳灣口岸、文錦渡口岸及港珠澳大橋（只適用於小客車司機和乘客，穿梭巴士金巴乘客毋須預約）。

特首李家超在周四（5日）記者會表示，就港澳碼頭、中港碼頭（中國客運碼頭）、機場和港珠澳大橋，只要有機票、船票或者車票，就可以直接出發，沒有其他限制。

Q：預約網址？

A：www.quotabooking.gov.hk/cbt_depart_form/index_hk_tc.jsp

Q：未成年者如何預約？

A：任何年滿18歲的香港居民及訪港旅客，均可使用網上預約系統由香港指定口岸前往內地。18歲以下者須經其家長或監護人作預約申請。

Q：系統何時加入新一星期的預約時段？

A：網上預約系統會開放八星期的預約時段（即1月8日至3月4日），並由1月15日起，逢星期日上午6時加入新一星期的預約時段（即1月15日加入3月5日至11日的時段，如此類推）。成功預約者須於預約日期、時段（早、午、晚）和口岸過關，並攜同「成功預約登記」證明（打印版本或儲存在手機內的電子版本均可），以及預約時所用證件，供口岸工作人員查核。

Q：可否重複預約？

A：申請人如已有一個未到期的預約，系統將不會容許他再進行預約。

Q：如果到口岸時超過了預約時段，需否重新預約？

A：保安局長鄧炳強在周四的記者會提到，「如遲了一分鐘是否就不准過關？我想這個情況可有少許彈性」。他強調，市民有責任預早前往，因大家也不清楚交通情況，尤其是初期，所以最重要是預留更多時間。

Q：長者未必熟悉上網預約，可怎辦？

A：李家超稱，明白有老人家未必熟悉網上預約，而預約系統可以「1+3」預約（每名申請人可為最多三名同行者一起進行預約），即是說家人或其他人可以幫助他們，並提醒所提供的資料要正確。

Q：如何防止炒賣？

A：李家超表示，登記是實名制，所以沒有可能炒賣，因為不是本人的話，預約的登記便無效。

資料來源：政府新聞處、1月5日政府記者會