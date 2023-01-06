新冠確診咳嗽喉嚨痛　中醫3食譜紓緩症狀　提醒患者「轉陰」仍需調理 (10:31)

● 梨乾無花果蜜糖水

症狀：乾咳、咳不出痰、舌乾、口乾，建議潤肺化痰。

材料：梨乾5片、無花果3粒、蜜糖1-2匙、檸檬幾滴、水兩杯。

製法：所有材料焗水。

功效：此食譜可當水飲。功效非止咳，而是「鬆痰」（讓痰可以咳出來），從而紓緩乾咳。部分患者有「伏痰」，即是有痰潛藏肺部底，或者肺弱咳不出痰，喝蜂蜜水有助潤燥化痰。

● 南北杏陳皮燉粥 （一人分量）

症狀：痰咳。

材料：半碗白米（雙羊米煲粥黏度較高，普通白米或珍珠米亦可）、南杏10粒、北杏5粒、陳皮一角、薑一片、瘦肉（可以不加）、3-4碗水。

製法：南北杏搗碎，水未滾即放。水滾後加入其他材料燉1.5至2小時。如加瘦肉要洗淨，用鹽醃一晚，煮前汆水去鹽分和多餘的油，連同其他材料一起燉。

功效：多痰代表脾胃弱，通常胃口差，陳皮可開胸化痰，南北杏「鬆痰」，令痰潤滑容易排出。林冠傑指出，中醫認為一定要清痰，否則會「痰瘀互结」，甚至形成腫瘤，或者產生大量伏痰，造成肺部後遺症，例如經常咳嗽、慢性支氣炎、肺花。

● 甘草羅漢果水

症狀：咽喉乾痛、聲沙。

材料：大片甘草3-4片、羅漢果一個、草果一粒。

製法：大羅漢果切碎6塊或小羅漢果切碎4塊，草果剪碎，所有材料焗水半小時。

功效：此食譜可當水飲，喝時含在口中慢慢吞，有助紓緩喉嚨痛。

中醫提醒：確診手尾長 轉陰要調理

林冠傑指出，臨牀發現很多患者由陽轉陰後仍持續有痰、咳嗽、疲乏、換氣不足。患者本身的疾病，例如慢性胃炎、頭痛、蕁麻疹（風癩），可能會誘發，甚至加重病情。林冠傑提醒，確診轉陰不等於不需要調理，可諮詢註冊中醫調養身體，改善長新冠，避免容易復陽。

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