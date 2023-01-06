一文看港人赴內地、澳門、日本、韓國等地防疫要求 (08:54)

本文整理港人赴內地、澳門、日本、韓國等地的防疫要求，供讀者參考。
內地：1月8日起，自香港入境內地，憑出發前48小時新冠核酸檢測陰性結果可入境，須事先網上預約。[國務院港澳事務辦公室：關於優化內地與港澳人員往來措施的通知]、[相關報道：北上南下各日限6萬 網上爭配額 通關一周商下階段 高鐵料最遲1．15復運]
澳門：1月8日起，由香港入境澳門者毋須出示任何新冠病毒檢測證明。[澳門官方網頁資訊]
日本：暫無收緊港人入境日本的防疫要求，能出示有效疫苗接種紀錄者，出行前毋須做新冠檢測。[日本官方網頁資訊]
此外，日本取消本港航班於指定機場降落的限制，亦容許航空公司恢復增加若干由香港前往日本機場的航班，但仍限制增班不能超出一定幅度。[相關報道]
韓國：由港澳抵達當地者，要持新冠核酸檢測陰性證明。[相關報道]／[韓國駐港總領事館網頁]
澳洲：收緊來自中國旅客的防疫措施，當中包括港澳地區旅客，登機前須出示48小時內的新冠病毒陰性檢測證明。[相關報道]／[澳洲官方網頁資訊]
加拿大：收緊來自中國旅客的防疫措施，當中包括港澳地區旅客，登機前須出示48小時內的新冠病毒陰性檢測證明。[相關報道]／[加拿大官方網頁資訊]
美國：來自中國大陸、港澳的旅客上機前，需提交出發前兩天內的新冠陰性證明。90天內曾染疫者，則可以康復證明取代。[美國官方網頁資訊]
註：上述措施及要求，請參考官方網站資料為準
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