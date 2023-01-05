小寒．二十四節氣｜小寒飲食不宜過於溫補　中醫教路：加蘿蔔粟米涼性蔬菜烹煮助減燥熱 (08:55)

今日（5日）是二十四節氣的小寒，有說冬天宜進食溫補食物，註冊中醫師葉麗斌表示，香港的冬天未及北方寒冷，而且港人體質容易偏熱，故飲食上不宜太過溫補。另外寒冷加上乾燥天氣，飲食宜溫補中加入滋潤元素才不會過於燥熱。葉麗斌提醒，體質偏熱或濕熱、血壓偏高的人不宜過量進食溫補食材；一般人若出現咽乾口苦、喉嚨痛、生痱滋等熱氣徵狀，亦應停止進食溫補食物。
部分適合一般人進食的溫補食物
●肉類：豬肝、牛肉、羊肉、烏雞
●水果：櫻桃、龍眼、芒果
●食材：紅棗、圓肉、杞子﹑麻油、核桃、糯米
●香料：葱、薑、香茅、蒜頭、洋葱、咖哩、麻油、肉桂、茴香、胡椒、薑黃、辣椒
平衡溫補食物熱氣貼士
1. 烹煮溫補食物時，可以加入蔬菜如紅蘿蔔、粟米、白蘿蔔，或其他食材如牛奶、蜜糖、玉竹、知母、麥冬，以上食物多屬寒或涼性，有助減低餸菜溫熱的性質。
2. 烹煮時若用到紅棗、生薑，可將紅棗改用南棗，生薑用量減半。
3. 食物煮得愈久會愈熱氣，可以縮短明火烹調時間，或改用智能煲或壓力煲。
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