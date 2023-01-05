小寒．二十四節氣｜小寒飲食不宜過於溫補　中醫教路：加蘿蔔粟米涼性蔬菜烹煮助減燥熱 (08:55)

今日（5日）是二十四節氣的小寒，有說冬天宜進食溫補食物，註冊中醫師葉麗斌表示，香港的冬天未及北方寒冷，而且港人體質容易偏熱，故飲食上不宜太過溫補。另外寒冷加上乾燥天氣，飲食宜溫補中加入滋潤元素才不會過於燥熱。葉麗斌提醒，體質偏熱或濕熱、血壓偏高的人不宜過量進食溫補食材；一般人若出現咽乾口苦、喉嚨痛、生痱滋等熱氣徵狀，亦應停止進食溫補食物。